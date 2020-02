Iv, Renzi: Siamo pionieri, non uno zoccolo duro di reduci

“Bellissime le emozioni dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva: Buon Governo contro Populismo. C’è una comunità di donne e uomini vera, viva, vivace. Abbiamo idee da condividere e sogni da concretizzare: ci siamo! Non siamo uno zoccolo duro di reduci, ma un gruppo di pionieri che indica le priorità per il futuro. Chi è stato a Cinecittà sa di che cosa parlo”. Così Matteo Renzi (Iv) nella sua eNews.

PS: Scommettiamo che il PD(S) dopo essere rimasto in colpevole silenzio sulla legge sulla prescrizione nonostante il pronunciamento di tutte le camere penali, dei giudici più coerenti, di costituzionalisti e le minacce di Italia Viva di non votarla mettendo in crisi il governo, se questa dovesse essere respinta, sospesa o modificata sostanzialmente dirà che grazie al PD la civiltà giuridica italiana è salva?

E’ sempre stato così, fin dagli dagli anni 60. E’ la solita tattica di cinico opportunismo leninista. Accadde con le rivolte prima degli studenti poi degli operai al di fuori dei sindacati, coi movimenti per i diritti civili coi radicali. Qualcuno ha dimenticato gli schiaffi a Pannella? E non dimentichiamo i primi governi di centrosinistra, quelli veri di Moro e Nenni. Quelli che ampliarono le libertà degli italiani, che con la riforma Codignola aprirono le università a tutti. Ebbero accoglienza favorevole da parte dell’allora PCI? Affatto, solo calunnie ed ostruzionismo. Conservazione, opportunismo e viltà nascoste nell’animo e riemersi con la segreteria Zingaretti, col ritorno eterno della DITTA di D’Alema.

Irridete alle minoranze che hanno guidato questo paese verso il progresso perché avete dei (risibili) numeri che altri non hanno? E’ normale le masse specie in Italia sono e saranno sempre più arretrate delle eccellenze Ma questo significa solo che mi fate schifo in tanti!

