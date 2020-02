Lezzi a Renzi: «Se necessario subito elezioni. Non permettiamo a questo ballista di minacciare il M5S» QUESTA E LE REAZIONE DI CHI SI STA CAGANDO A DOSSO!

«Se necessario, subito elezioni». Lo scrive su Facebook la senatrice del M5S ed ex ministra del Sud, Barbara Lezzi. «Tutto il M5S deve procedere dritto secondo le sue convinzioni. Un Paese civile pretende sempre giustizia e non si lascia confondere da un Pagliaccio come Renzi che mette impunità e ingiusta detenzione sullo stesso piano,» spiega Lezzi. «Il M5S ha la maggioranza relativa in Parlamento. Se non ci permettono di migliorare il Paese, andiamocene a casa,» scrive ancora Lezzi.

«Non permettiamo a questo ballista di minacciare il M5S. Lui va a braccetto con Verdini e Berlusconi. NOI NO,» conclude.

NON MERITEREBBE NESSUNA RISPOSTA MA! VI SIETE ACCORTI CHE VOI M5S SIETE MORTI? OK!

Patti chiari e amicizia lunga, non dite che non ve lo avevamo detto. Tra la barbarie e la civiltà, noi stiamo con la civiltà”

“In Parlamento Italia Viva voterà contro la follia che avete fatto sulla prescrizione e senza di noi non avete i numeri in Senato e forse neanche alla Camera. A Bonafede dico fermati finché sei in tempo”. Tirato in ballo, il Guardasigilli si è preso qualche ora per replicare al leader di Italia Viva. Poi nel primo pomeriggio ha deciso di rispondere a tono dalla sua pagina Facebook: “Non accetto ricatti e minacce da nessuno. E vado avanti!”.

NON RISUSCITERETE E PER QUESTO POSSO SOSTENERE CHE “ la bellezza salverà il mondo, ma chi salverà la bellezza? Sarà un compito difficile e complicato da assolvere, ma ce lo assumiamo, convinti che non si possa restituire bellezza al nostro Paese col populismo, ma con la cultura, la scuola, lo studio. Incoraggiando e sostenendo in particolare i giovani, dimostrando loro che l’impegno è quello che li farà progredire insieme alla bellezza, e che non è vero che l’Italia è destinata al declino”.

Lezzi a Renzi: «Se necessario subito elezioni. Non permettiamo a questo ballista di minacciare il M5S»

