Le nostre prossime tappe. PER UN ITALIA DA RIFORMARE.

Durante l’intervento conclusivo della prima Assemblea Nazionale di Italia Viva – che si è svolta a Roma, presso gli spazi di Cinecittà, sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio 2020 – Matteo Renzi ha voluto annunciare una serie di eventi che Italia Viva terrà sul territorio, in vari punti del nostro Paese, a partire dal 3 febbraio 2020, fino ad agosto 2020.

Si inizia lunedì 3 febbraio 2020, con il camper che girerà i comuni della Toscana, partendo da Castel Fiorentino; come ha spiegato Renzi, sarà il primo di sei camper, per tornare a fare campagna elettorale sul territorio. Sul camper che andrà in Puglia ci sarà anche Matteo Renzi, assieme a Teresa Bellanova.

Data successiva da appuntare, il 14 febbraio 2020, quando – finalmente dopo tutto il lavoro di preparazione – verrà consegnato il testo del nostro Piano Italia Shock al Governo.

Il prossimo 22 febbraio 2020, sarà un giorno che verrà dedicato a un appuntamento formale: la creazione dell’Assemblea statutaria.

Il 27 febbraio 2020, invece, con tutti i parlamentari che si occupano di giustizia, verrà lanciata la campagna “Giustizia giusta”, nel nome di Enzo Tortora e Marco Pannella.

Punto successivo della nostra agenda: il 2 marzo 2020, quando terremo gli Stati Generali dell’Economia. Andremo in una fabbrica del nord, numeri alla mano, con lavoratori, tecnici, sindacalisti, per fare un selfie all’economia italiana, per capire cosa serve allo sviluppo economico del paese, così come ha spiegato Matteo Renzi.

La data successiva che ci interessa è il quel week end del 7/8 marzo 2020: allora pianteremo 10mila alberi, sui territori, per tenere fede alla nostra promessa di piantare un albero per ogni iscritto a Italia Viva.

Il prossimo 21 marzo 2020, invece, saremo in Campania, per il primo Forum degli Amministratori.

Entro il 31 marzo 2020, apriremo 100 sedi di Italia Viva, ma – accanto alle sedi – vogliamo raggiungere anche l’obiettivo di mezzo milione di persone registrate sulla nostra piattaforma.

Ultimo punto della nostra agenda: la nostra tradizionale Scuola di Formazione, che faremo il prossimo agosto 2020 a Castrocaro, luogo per eccellenza dal quale partono i talenti, perché – come ha spiegato Matteo Renzi – quel che ci interessa è formare un gruppo di uomini e donne che prendano in mano l’Italia, verso quell’orizzonte di speranza e bellezza che è l’orizzonte naturale del nostro paese.

Le nostre prossime tappe. PER UN ITALIA DA RIFORMARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo