Stare a disquisire se il M5S sia fatto da politicanti in malafede o da stupidi patentati non mi appassiona. Propongo una mediazione, alla Conte: sono entrambe le cose.

Dopo l’avvertimento di Renzi, contro la legge Bonafede sulla prescrizione, sacrosanto in difesa dei diritti sanciti dalla Costituzione e in linea con le critiche avanzate sia dai vertici della magistratura, sia dall’avvocatura unanime, oggi i grillini non hanno trovato di meglio che invadere la rete e i media con una balla enorme. Che, però, è l’autocertificazione della loro incapacità di intendere e di volere.

La notizia che danno è che Renzi sarebbe in contraddizione perché nel 2014 si scagliava contro la prescrizione e oggi scatena strumentalmente il putiferio sostenendo il contrario.

Nel 2014 Renzi si scagliava contro la legge, ad personam, di Berlusconi che aveva ridotto i tempi della prescrizione. Infatti da Presidente del Consiglio fece approvare la nuova legge Orlando, che non solo ripristinava i vecchi termini, ma li aumentava tra un grado e l’altro di giudizio. In particolare per alcuni tipi di reato. Ad esempio per i reati di corruzione la prescrizione poteva arrivare, in alcuni casi, anche dopo 20 anni.

Non c’era, dunque, alcun bisogno di abolire la legge Orlando, come ha fatto il M5S per puro spirito giustizialista e propagandistico indirizzato ai beoti.

Oggi Renzi sta difendendo la sua ex, nuova legge Orlando, che aveva sostituito quella contro cui si scagliava nel 2014, e alla quale Italia Viva chiede di tornare. Come pure la legge Costa propone. Che dice il PD?

L’incoerenza sta solo nelle teste bacate e truffaldine di Bonafede e compagni di sbornie che, da bugiardi e incoscienti, barano come giocatori da osteria. Qualcuno li faccia smettere, l’Italia non si merita questo.

