COSE DELL’ALTRO MONDO.

Secondo Nicola Zingaretti le polemiche le fa Italia Viva. Dice che dovevate porre il tema ad agosto. MATTEO RENZI: «Lo abbiamo detto quando ancora eravamo nel Pd. Allora addirittura abbiamo detto che la legge Bonafede era incostituzionale e abbiamo posto in aula persino la pregiudiziale di costituzionalità. Poi ai tavoli di maggioranza come Italia viva abbiamo sempre sottolineato il problema della Bonafede. Ma Zingaretti non parli di noi: pensi a sé. Come può il Pd difendere la legge di Bonafede-Salvini e non quella di Orlando-Gentiloni? Un tempo il Pd era garantista, adesso segue la linea di Travaglio e di Davigo. Legittimo, ma è tutta un’altra cosa».

Paradossale. Gli “altri” difendono con i denti due provvedimenti da loro approvati assai discutibili, costosissimi e fallimentari sotto il profilo degli obiettivi ai quali miravano. Vedi quota 100 e reddito di cittadinanza.

Il PD, senza colpo ferire, ne rinnega uno suo di estrema delicatezza ed importante, quello sulla prescrizione, firmato dall’attuale V. Segretario del Partito allorquando era Ministro della Giustizia dei Governi Renzi/Gentiloni ed accetta, nonostante il parere contrario di larga parte dei Procuratori della Repubblica, dei Magistrati e degli Avvocati penalisti, di sostituirlo con un provvedimento ispirato e sostenuto da Salvini e Bonafede nel corso del Governo Conte 1°.

Se non è un suicidio politico questo come dovremmo chiamarlo ? Quale giustificazione dare ad un comportamento del genere ? Poveri peracottari.

