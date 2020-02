MATTEO RENZI: “A chi ironizza su di noi ribadisco il concetto: non preoccupatevi, finirà come per il blocco dell’IVA. All’inizio ci dicevano che eravamo sabotatori del Governo. Idem sulle microtasse. Adesso finirà allo stesso modo sulla prescrizione: i pasticci da azzeccagarbugli non stanno in piedi.

“Capisco i Cinque Stelle che sono in una crisi spaventosa causa impreparazione causa ignoranza. Mi sfugge invece il motivo per cui il Pd debba ammainare la bandiera garantista dopo aver vinto in Emilia-Romagna grazie a un presidente riformista: ci saranno ragioni che io non conosco, ma è politicamente e logicamente inspiegabile”.

O FORSE NO! SI DEVE SAPERE CHE Nessuna, tra le attività umane, richiede più studio della politica. Perché essa, per definizione, abbraccia virtualmente ogni dimensione dell’azione umana, e spesso molto in dettaglio.

Perciò chi è chiamato a prendere decisioni in merito, deve studiare e approfondire, e spesso lo deve fare in tempi molto brevi.

Se non lo fa, per prendere la decisione ha solo tre altre alternative:

1) affidarsi ai tecnici

2) affidarsi ai gruppi di interesse

3) affidarsi allo slogan

Da tutte e tre ne deriva una lesione alla democrazia.

Da 1) perché il “tecnico” (anche se molto bravo) non è rappresentativo della volontà popolare, e non è detto che nella sua scelta abbia chiara la visione generale (non è infatti quello il suo lavoro). E in ogni caso, non è chiamato a rendere conto della sua decisione in sede politica.

Da 2), perché – ovviamente – l’interesse particolare di un gruppo non necessariamente corrisponde all’interesse collettivo.

E da 3), beh, quello è facile.

Ecco perché i politici – specialmente in una società divenuta di colpo estremamente più complessa – devono essere più preparati e più disponibili allo studio rispetto alla media della popolazione.

