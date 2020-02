COME TRAVISARE LA REALTÀ PER IL POPOLO BEOTA. DAL FRATELLO SCEMO DI MONTALBANO

Italia Viva: “Dicevano di essere moderati: sono diventati estremisti che fanno un favore a Salvini” Il segretario del Pd: “Polemiche create ad arte per nascondere la loro crisi. E intanto la destra brinda”. Renzi ad Agorà: “Tenetevi le poltrone, noi ci teniamo gli ideali: E apprezzo la decisione del governo di non inserire il Lodo Conte-bis nel Milleproroghe”. I 5 Stelle: “Niente più giochi di palazzo”

Bisogna dare atto a Renzi di essere un grande politico . E’ riuscito a fare cose che Berlusconi nemmeno lontanamente immaginava, canone rai in bolletta, articolo 18 eliminato, depenalizzazione dei reati finanziari, riduzione dell’IRAP, ammortamenti estesi, attacco ai magistrati su ferie ed età pensionabile… l’elenco è infinito.

Renzi nel 2014 era contro la riforma di Berlusconi (la ex Cirielli) e infatti la cambiò con la legge Orlando (allungando i termini di prescrizione per i reati più gravi). Quindi i fatti hanno dimostrato che Renzi e Berlusconi non sono la stessa cosa. Ma i giornalai italici di malafede ora vogliono far credere che sulla prescrizione hanno le stesse posizioni. Ripudiare la legge Bonafede non significa essere come Berlusconi ma significa rispettare il garantismo previsto dalla Costituzione. Giornalisti (quelli del Fatto e di La7) sempre più cialtroni.

Io non so se in questo BLOG (popolato di tifosi, fanatici e anche persone ragionevoli), sia possibile fare un semplice ragionamento, la prescrizione è stata tolta perché un anno fa il governo giallo verde così ha deciso, previo però una risistemazione della macchina della giustizia per accelerare i processi, ora questo non è stato fatto, quindi una persona sensata, avrebbe rimandato questa legge al dopo una risistemazione di detta macchina scassata, invece siamo preda di chi vuole mettere bandierine di chi vuole recuperare voti, ecc.ecc. i fatti sono questi e a chi non vuole vedere dico che sono solo chiacchiere. Nel merito ha ragione Renzi: la maggioranza dei giuristi dice che questa riforma è una schifezza. E la posizione di Renzi è anche quella più aderente ai principi garantisti della Costituzione che prescrive la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio (art. 27 Cost.). Ma quando c’è di mezzo Renzi in Italia il merito delle questioni viene messo in secondo piano…bisogna dargli torto a prescindere. Per questo modo folle di ragionare degli italiani siamo passati dal più 3% di crescita dell’era Renzi allo 0% dell’era populista post Renzi. E’ la giusta ricompensa per un popolo che non sa ragionare e si è da tempo avviato sulla strada del populismo.

Il M5S pensa sempre di essere al governo da solo. E’ veramente difficile governare con loro. Si fa solo quello che va bene a loro. Ma se questo lodo è criticato dagli stessi magistrati e non solo (ci sono anche gli avvocati), protagonisti della vita giudiziaria tutti i giorni. Sono a contatto diretto con le difficoltà giornaliere. Questo progetto pare che sia anche costituzionalmente illegittimo. Allora. Che si fa? Si va di nuovo a votare. Così i 5S ed PD scompaiono dalla circolazione. Ma se questi sono paletti insuperabili, allora è meglio andare a casa al più presto.

AL PD!VOI dicevate di essere un partito di sinistra con ideali e invece vi state appiattendo ai desiderata di un movimento di sgarruppati in eterna campagna elettorale.Togliere la prescrizione senza riformare profondamente il processo penale è una bestialità giuridica che lascerà indifesi presunti colpevoli e vittime ma per VOI la poltrona è più importante di tutto.Ero iscritto al PD quando sembrava che la vecchia classe dirigente lasciasse il posto ai giovani, LARGAMENTE voluti dalla base ma invece vi siete aggrappati alle poltrone con unghie denti fregandovene della volontà di iscritti e simpatizzanti.

“Caro Zingaretti, su prescrizione e Autostrade il Pd ci segua TI DICONO I GRULLI o il governo non è più credibile” 6 FEBBRAIO 2020… ecco il seme del divertimento dei giovani che pensano di essere superiori. Noi dobbiamo solo cedere loro il passo, ma loro vogliono solo i nostri soldi (non i loro) e li avrebbero solo prendendo il potere. E’ la solita abiezione. Perché non dirlo che chi non lavora vorrebbe passare per chi ha lavorato di più? E’ colpa nostra amarli.ITALIANI COGLIONI.

