Renzi “riempie” la piazza dei 5 Stelle. La battaglia sulla prescrizione unisce i grillini in vista della piazza di sabato contro i vitalizi. Manifestazione che indebolisce il Governo, già provato dagli attacchi di Italia Viva.

Ecco l’etica della marmaglia fasciosovranista : la democrazia giudiziaria, la difesa della costituzione, la presunzione di innocenza valgono un fico secco, vale offendere gli avversari,considerarli corrotti a prescindere se appena ricevono un avviso di garanzia, i cui contenuti sono spesso ribaltati in tribunale. Nel frattempo, i personaggi per cui votano sono condannati, rubano, corrompono, si alleano con Putin e con Xi e non una parola. Quando si parla di fascismo puro e semplice, in versione moderna, non si erra. Questi sono sudici fascisti.

RIBADISCO: la democrazia dice che se il parlamento vota le leggi si cambiano. ERGO Di Maio se lo deve fare andare bene, non è che se il parlamento dove lui è maggioranza relativa vota qualcosa che non gli piace allora lui protesta in piazza. Perchè se vuole l’arma ce l’ha, tutti a casina e non gli abrogano nulla e se ne riparla al prossimo giro. Se dopo aver abrogato i vitalizi i senatori a maggioranza se li rimettono è legittimo che sia o meno condivisibile visto che sempre a maggioranza li avevano tolti, così per il RDC e cosi via. Non è che le regole democratiche valgono solo quando ci dice bene, quando ci dice male sai come si dice: STECCA.

NON SANNO PIÙ COSA SCRIVERE I GIORNALAI.SUCCUBI DE GRILLISMO FASCISTA. ultima modifica: da

