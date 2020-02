Ma che fretta….dai Zinga..prima concentriamoci sull’ODIO che impera nella ns società, poi, con calma, ci concentriamo sul lavoro…sicuramente tu e sto governo farete cose egregie

Subito un grande patto per sviluppo e lavoro.La vera emergenza italiana è il Pil che non cresce. Non c’è tempo da perdere, facciamo tutti uno scatto in avanti, rimettiamoci in sintonia con le vere necessità degli italiani.

Zingaretti, ma mi dica, se l’urgenza è la crescita, perché il consiglio dei ministri convocato stamattina d’urgenza si occuperà urgentemente del lodo Conte 2 per far rimanere la riforma Bonafede sulla prescrizione (e impedire la discussione parlamentare dove crollerebbe) anziché di crescita?

Che tristezza! Zingaretti stai facendo un discorso di programmazione seria? come spetterebbe ad un uomo di stato e invece quasi tutto il tuo spot li fai sui problemi della paura e sugli argomenti per denigrare ITALIA VIVA e accusando di piccole furbizie di Renzi! Diventiamo un po’ più seri e diamo sostegno a chi vuol riportare il nostro paese ad un livello Europeo. Basta Repubblica delle banane! Vai avanti Zingaretti, sei sulla strada giusta per sparire.

Tutto giusto, ma intanto voi state perdendo tempo dietro i giustizialisti grullini. fa bene Renzi a mandarli a quel paese. se avete un po di dignità, comportatevi come Renzi, almeno in questa situazione!

Non si può non condividere il richiamo alla serietà e responsabilità di Zingaretti.

Il che dovrebbe suggerire che il Pd, per primo, deve darsi una mossa e mettere in campo quell’iniziativa di un nuovo congresso che tracci le linee programmatiche, quanto prima.

Fatto quello si presentano in consiglio dei ministri con la chiara proposta di realizzarle, sia pure mediando con le altre forze della maggioranza.

Se non fosse possibile e si fosse alla continua presenza di polemiche distruttive, ci si sfila e si manda tutti a casa.Il tutto con la massima coerenza e pubblicità. Saranno poi i cittadini, diretti interessati, a fare le loro scelte. Se fra una politica seria e rigorosa o la solita politica dei condoni e dei furbetti .Ma se vi fate dettare l’agenda dai Cinquestelle, che con produzione e sviluppo hanno poco a che fare, quelle di Zingaretti sono solo chiacchiere.

Purtroppo solo chiacchiere, senza un progetto ne’ di società ne ‘ di paese …. Una lista indistinta di obiettivi da raggiungere senza chiedersi : come mai le aziende delocalizzano ???? E non solo dove i salari sono minori ma in Austria e Svizzera …Come mai i giovani se ne vanno ???? E mille altre cose … Nessuna risposta concreta .Il paese deve tornare a crescere e come ????

Ma che fretta….dai Zinga..prima concentriamoci sull’ODIO che impera nella ns società, poi, con calma, ci concentriamo sul lavoro…sicuramente tu e sto governo farete cose egregie ultima modifica: da

