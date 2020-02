Non hai scelto di andare a processo ma ti ci hanno mandato. Come è nella tua natura se avessi potuto saresti scappato. Speriamo che gli USA se lo tengano , glielo regaliamo

Caso Gregoretti, Salvini dopo la decisione del Senato di mandarlo a processo: “Andrò negli Usa” Il leader della Lega convoca i giornalisti della stampa estera e annuncia un viaggio in America. Giorgetti: “Presto torneremo al governo”

A parte il fatto che non ti hanno mandato a processo, questo dovrà deciderlo la magistratura catanese che potrebbe anche decidere per l’archiviazione…. ma io dico, USA, tour elettorali… lavorare non sia mai, eh?

Insiste con la storia della DIFESA dei confini…DIFESA da chi? Da qualche migliaio di poveracci. Giusto Churchill poteva difendere i confini ma da…Hitler!!! Capisci la differenza Salvini?

Che si trattava di una commedia si è compreso quando da “difensore in aula” ha iniziato a implorare il cliente di non farlo. Ma lui, avendo provato più volte davanti allo specchio, doveva recitare la parte dell’uomo coraggioso e toccante. Dapprima ha inserito i bambini (ai miei tempi per farmi piangere mi portavano a vedere “Le due orfanelle”). Ha parlato a lungo e da lassù, come una piccola vedetta lombarda (anche il libro “Cuore” ce lo regalavano per commuoverci) ha offerto se stesso al plotone. Ma fortunatamente Calderoli lo ha fermato mentre scopriva il villoso petto. La recita è così finita, nessuno lo condannerà (questa volta) e qualche altro voto lo ha raggranellato.

Ma dov’è finita la dichiarazione del patriota di Papeete secondo la quale la Gregoretti sarebbe stata bloccata perché la Germania avrebbe segnalato il rischio di terroristi a bordo? Ho sognato o era l’ennesima bufala della sua propaganda?

Qualcuno dovrebbe spiegargli che va a processo non per “aver difeso la patria”, ma per aver bloccato una nave italiana in un porto italiano con delle persone a bordo.

Allo stesso modo qualcuno dovrebbe spiegargli che è stato querelato non per “aver combattuto la droga”, ma per aver citofonato ad una persona dicendo che spacciava droga sulla base delle informazioni di una vicina di casa.

“Qualcuno dovrebbe spiegargli”, e qualcuno dovrebbe anche spiegarlo ai suoi accoliti.

Non hai scelto di andare a processo ma ti ci hanno mandato. Come è nella tua natura se avessi potuto saresti scappato. Speriamo che gli USA se lo tengano , glielo regaliamo ultima modifica: da

