ITALIANI VITTIME DEL COGLIONAVIRUS!

CORONAVIRUS, CONTE E L’INCUBO RECESSIONE: “DOBBIAMO FERMARE IL PANICO”. E CHIEDE ALLA RAI TONI PIÙ BASSI,

“È il momento di abbassare i toni, dobbiamo fermare il panico”. Giuseppe Conte è nella sede della Protezione civile di Roma con a fianco il commissario per il coronavirus Angelo Borrelli e tutti i ministri. Collegati in teleconferenza ci sono i governatori, invitati a coordinarsi con il governo, ma senza i toni perentori del giorno prima. Perché a spaventare adesso, insieme al rischio di un’emergenza sanitaria, sono le conseguenze della paura incontrollata sul sistema Paese. Tanto che da Chigi è partita una telefonata alla Rai: “Basta allarmismi”. E che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha preparato un piano “contro le fake news su di noi nel resto del mondo”. Così, da Palazzo Chigi ieri è partita una telefonata verso l’ad della Rai Fabrizio Salini con l’invito a “raffreddare” l’informazione sul coronavirus. E alle 12, a viale Mazzini, sono stati convocati i direttori di rete e di testata con indicazioni precise: la prima preoccupazione resta la salute dei cittadini, ma proprio per questo le informazioni vanno date in modo corretto. Senza allarmismi e toni alti non solo nei tg, ma anche nei talk e nei programmi contenitore della mattina e del pomeriggio. La conseguenza sarà una drastica riduzione dei minuti, e degli ospiti in studio, dedicati alla diffusione del virus e dei contagi.

VITTIME DEL COGLIONAVIRUS! – CONTE-CASALINO IN UN VICOLO CIECO: HANNO MILITARIZZATO TUTTE LE TV E ORA CHIEDONO ALLA RAI “TONI PIU’ BASSI” – ANNUNZIATA, D’URSO, GILETTI, FAZIO, IENE: NON C’E’ TRASMISSIONE DOVE IL PREMIER NON SIA COMPARSO DALLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE, TIPO SADDAM DAL BUNKER. HANNO TRASFORMATO L’EMERGENZA SANITARIA IN UNO STATO DI GUERRA :”LA GESTIONE COMUNICATIVA DI PALAZZO CHIGI E’ STATA SUICIDA, E’ EVIDENTE A TUTTI DI CHI E’ LA COLPA DEL PANICO”””””””””””Presentarsi in conferenza stampa, con il Capo della Protezione Civile Nazionale, è stato ed è un grave errore di comunicazione. Il Presidente del Consiglio, ed il Ministro della Salute, sanno che la Protezione Civile Nazionale interviene dopo che si sono avuti eventi “catastrofici” ? E non hanno fatto solo questo. Hanno anche ceduto alle richieste assurde dei Governatori leghisti del nord, creando panico nel paese. Auguri ITALIA.

