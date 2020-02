Il presidente e tutti i più acuti osservatori ricorderanno che la riforma costituzionale del governo Renzi nel 2016 rimodulava le competenze tra Stato e Regioni e prevedeva un accentramento della tutela della salute a livello nazionale.

Se quella riforma fosse entrata in vigore oggi il governo avrebbe potuto gestire l’azione in modo omogeneo su tutte le regioni.

Bastava un sì.

Ora, nello spirito di guardare avanti e non indietro, speriamo che questa e tante altre riforme istituzionali di cui il Paese ha bisogno possano tornare a essere discusse con serenità e nell’esclusivo interesse della nazione”.

QUANTI DANNI HA FATTO QUEL NO AL REFERENDUM 2016 ” Si arriverà alla gestione centrale dell’emergenza sanitaria, dando ragione alla Riforma Costituzionale del 2016 che tuttavia venne sconfitta dal NO. A futura memoria e per le emergenze che verranno si ricordano i protagonisti di quell’impresa, che ora tacciono arrampicandosi sugli specchi:

ANPI, ARCI, CGIL, minoranza PD oggi maggioranza, M5S, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Casa Pound e costituzionalisti vari. Tutti insieme appassionatamente, temo anche adesso.”

Sappino i pidioti che anche loro hanno concorso ad eleggere il nefasto Fontana dato che molti di loro non hanno votato Giorgio Gori perché renziano ed ex di Mediaset che non ce la fece per poco. Avete avuto quel che meritate! ultima modifica: da

