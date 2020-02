Landini: “Il rischio recessione c’è”Allarmato il segretario Cgil sulla Stampa: “Guardiamo alla dimostrazione di efficienza del nostro sistema sanitario pubblico. Dobbiamo credere che è possibile combattere e vincere il virus in pochi mesi. Ma questo messaggio lo dobbiamo dare tutti insieme”

Tanto credere o non credere è lo stesso. La natura, la scienza e l’economia si fondano su basi concrete piacevoli o spiacevoli. Ma questo i parolai quali Landini non lo capiscono.L’umanità supererà anche questa prova, spero però più saggia.

Che ottimismo da minorati,oppure prendono noi da minorati mentali sperando che abbocchiamo:” Dobbiamo credere che è possibile combattere e vincere il virus in pochi mesi. Ma questo messaggio lo dobbiamo dare tutti insieme”. A confronto di questa idiozia mi ritornano alla mente le parole di un grande uomo, parole vere, limpide, semplici.Parole così piene e nello stesso tempo così semplici ,presuppongono un lungo processo di riflessione della realtà e il raggiungimento, doloroso, del disincanto.

“La speranza di cui parlate è una trappola, una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni………” MARIO MONICELLI

La recessione sarà mondiale, quindi sarà come se non ci sia stata.. nel senso che non sarà demerito di politiche economiche finanziarie sconsiderate.Ripartiranno tutti anche noi velocemente .L’importante è che il contagio sia già al picco e cali in primavera.

Il difficile è trovare un equilibrio tra le ragioni dell’economia e quelle della tutela della salute.Ed il mio punto di vista e che! Non ci può essere un equilibrio tra salute e economia,a meno che non si ritenga che il 2.5%di decessi sia un buon prezzo da pagare.Anzi se è vero che muoiono solo gli anziani l’epidemia rappresenta una opportunità per l’INPS,una “riforma”naturale delle pensioni e quindi una liberazione di risorse “da dare alle imprese”.E qualcuno ci sta pensando.Non scandalizzatevi da questa mia affermazione! io intendevo semplicemente dire che occorre trovare il modo di tutelare efficacemente la salute con i minori sacrifici possibili per l’economia. Non intendevo affatto sostenere che si può sacrificare la salute dei cittadini per tutelare l’economia. Comunque anche una grave crisi economica ha serie conseguenze sulla salute e le strutture preposte alla sua salvaguardia.

Ogni tanto danno segni di vita questi inutili esponenti di un nulla dentro il nulla, chiamati sindacati ? Rappresentanti solo dei loro personali interessi. Per il resto, la totale indifferenza e assenza. Silenzio su tutto. Sia a livello nazionale che regionale e provinciale. Una vergogna senza eguali. ultima modifica: da

