Zaia: “Con la sua ignoranza espone gli imprenditori veneti a nuove difficoltà”

ZAIA VERGOGNATI.

Sulle parole del governatore contro il popolo cinese: “C’è bisogno di serietà e concretezza, soprattutto verso l’estero”

Ha chiesto scusa ma, tutto sommato, non ha fatto nulla per allontanare questo vento razzista che lui e tanti come lui nutrono contro i cinesi.

Ma le critiche non mancano; ”I cinesi mangiano i topi vivi solo nella fervida immaginazione di Luca Zaia, che si conferma totalmente inadeguato nel governare una grande regione come il Veneto. La nostra terra sta vivendo una fase delicata: c’è bisogno di serietà e concretezza, soprattutto verso l’estero, non di sparate televisive indegne di chi ha l’onere di guidare la regione”. “Con queste parole, ignoranti e qualunquiste, Zaia ha esposto gli imprenditori Veneti a ulteriori difficoltà in un momento già critico, che in silenzio e con laboriosità sapranno ripartire. Uno che continua a dire stupidaggini attraverso dirette televisive e social non è in grado di amministrare una regione bella e importante come il Veneto.’’.

A zaia le direi che se un governatore di un regione parla così tanto

del popolo italiano dicono che i veneti sono dei magnati. A zaia le dico che i gatti si nutrono anche di topi. (VICENTINI MAGNA GATTI) Il lupo perde i pelo ma non il vizio, puoi anche indossare l’abito più bello del mondo ma non riuscirai mai a nascondere la tua vera natura se sei razzista rimani razzista

Zaia può pensare quello che vuole ma non può dirlo in una intervista! I suoi industriali, le due fabbriche venete lo ringraziano di cuore!!! Lo sa che la Cina è il nostro più grande mercato per ogni cosa! Ma il cervello USARLO MAI?

P.S. I CINESI NON MANGIANO TOPI …..VIVI POI!!!

E chi lo crede è di una intelligenza pari a zero ed una ignoranza pari a 1000.Dopo si ci lamenta del perché veniamo.isolati .vedranno la reazione degli industriali manifatturieri del veneti, con peggioramento della loro situazione economica .

I leghisti non vedono l’ora di distinguersi dagli altri. Peccato che la loro stupidità non li aiuta a fare il salto di qualità. La loro grettezza, l’egoismo, la scarsa propensione alla cultura e quindi il loro razzismo, li spingono inesorabilmente ai margini della società civile. Per questo un’alleanza con loro, anche in un governo d’emergenza sarebbe per me la fine di ogni rapporto (scusa se trascendo, ma dev’essere così)

Zaia: "Con la sua ignoranza espone gli imprenditori veneti a nuove difficoltà"

