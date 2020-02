UNO PSICO-VIRUS POLITICO

Non sono un infettivologo e ancor meno un virologo. Sono uno che cerca di usare la testa non solamente per metterci di sopra un colbacco.

Tutta questa storia del coronavirus mi sembra un volgare inganno.

È bene ragionare sui numeri: 373 contagiati, ricoverati in ospedale ma in via di guarigione, alcuni bambini ritenuti anch’essi contagiati dal tremendo virus ma curati a casa con i metodi abituali di cura dell’influenza.

Già questi numeri rapportati alla popolazione complessiva di circa 60.000.000 di anime (in pena, per le ragioni che conosciamo) sono numeri insignificanti.

Curiosamente il maggior numero di presunti contagiati e i pochi deceduti si trovano nelle regioni economicamente trainanti la Nazione: Lombardia, Veneto e Piemonte. Direbbe Vittorio Feltri che la “Terronia” fa schifo pure al virus.

Si parla di dodici deceduti di età mediamente superiore agli 85 anni e loro malgrado affetti da pregresse patologie in atto. Dunque, si ignora la causa della morte. Qualcuno ha detto (non ricordo chi) che si muore con il coronavirus ma non si muore di coronavirus.

E allora perché questa opera di incessante e crescente drammatizzazione della situazione con le radio e le televisioni che ossessivamente non parlano di altro?

È chiaro che volutamente si intende creare un clima drammatico che faccia da polo di attrazione esclusiva nascondendo tutte le emerite porcherie dell’attuale governo cominciando dalla sempre crescente e voluta invasione di africani. Non si capisce perché i clandestini che sbarcano sul territorio nazionale non creano problema alcuno sul piano del ben facile contagio virale; fino alla definitiva approvazione di quel che distruggerà definitivamente lo Stato e la Nazione: il famigerato MES.

Ma per far questo e per rendere operativo il MES occorre condurre lo Stato al fallimento e al definitivo e irreversibile suo commissariamento con la infame Troika. Occorre minare alle basi il nostro sistema economico-produttivo ed è lì, in Lombardia, Veneto e Piemonte che più colpisce l’illegittimo governo in carica con misure tragiche non per il contenimento del contagio, ma per le loro reali finalità.

E per questo bisogna far salire il livello della povertà, distruggere quel poco che resta di Stato sociale in termini di garanzie per i lavoratori e rendere inestinguibile il pur inesistente debito pubblico che è già inestinguibile di per sé, ma necessita la teatrale eccezionalità della sua gravità per “convincere” la popolazione.

A questo si aggiunge la applicazione “selettiva” del Codice penale da parte di una larga fascia della magistratura che alcuni reati “li vede” e altri reati fa finta di non vederli. Così “vede” pure reati inesistenti (il sequestro di persona da parte del Sen. Matteo Salvini) e viceversa non vede reati manifesti e gravi come il proditorio speronamento di una Nave da guerra italiana che ha messo a rischio la vita dei nostri militari.

Sagunto finirà di bruciare, ma il tempo per i conti verrà e sarà un tempo terribile.

