L’ INFORMAZIONE EUROPEA SUL INFORMAZIONE ALL’EPOCA DEL CORONAVIRUS

LA GERMANIA E IL CORONAVIRUS

Partiamo dalla Germania dove, mentre scrivo, i casi di contagio da SARS-CoV-2 sono 158.

Die Zeit:

“Rivoluzione o evoluzione” sul Super Tuesday negli USA

“Il 2015 è stato singolare, il 2020 lo sarà lo stesso” e “Merkel critica la politica di Erdogan “sulla pelle dei migranti”, ovviamente sul tema dei migranti fra Grecia e Turchia.

Il coronavirus appare solo con un liveblog sul contagio, e due articoli, uno anche video, su prevenzione del contagio e informazioni sul virus, sulla sua reale pericolosità e il modo in cui affrontare l’infezione.

Coefficiente di panico: 0

La Frankfurter Allgemeine Zeitung apre sulla possibile successione ad Angela Merkel e il ruolo della CSU bavarese nell’eventuale transizione. Seguono due articoli sul tema dei migranti in Grecia e delle tensioni con Erdogan. Sul virus un solo articolo, simile a quello di Die Zeit su prevenzione e informazione.

Coefficiente di panico: 0

L’INFORMAZIONE IN FRANCIA

Passiamo alla Francia che ha appena avuto notizia del terzo decesso per SARS-CoV-2.

Le Monde apre con questo a cui fanno seguito due articoli sul virus, entrambi sul tema della prevenzione e contenimento del contagio. Da qui si passa rapidamente alla crisi migranti in Grecia, le nuove elezioni in Israele e la sospensione della tregua fra Talebani e governo in Afghanistan.

Coefficiente di panico: 1

Le Figaro titolo “Un nuovo morto in Francia” a cui associa la foto di tre donne asiatiche con mascherina in centro a Parigi che segnalo perché volutamente fuori contesto, ma colpisce, ed è quello che Le Figaro voleva fare. Seguono altri articoli sul tema fra cui “in Francia, la mortalità sarà più debole che in Cina”.

Coefficiente di panico: 4/5

IL CORONAVIRUS IN SPAGNA

Chiudiamo con la Spagna, paese che sta vivendo la prima ondata di contagi con un possibile focolaio nella zona di Torrejon.

El Pais apre proprio sul numero dei contagi (120) e sull’istituzione del telelavoro nelle aree colpite. Il centro della prima pagina, però è dedicato all’emergenza climatica.

Coefficiente di panico: 1

Il coronavirus è più al centro dell’attenzione de El Mundo, che riporta l’allarme dell’OCSE sulla possibile recessione dell’Eurozona correlato da maggiori informazioni sui casi di Torrejon. Il numero totale di articoli è superiore a quello de El Pais, ma due saltano all’occhio:

“Ryanair sospende il 25% dei voli per l’Italia”

“Italia, critica per la gestione dell’epidemia”, un articolo che mi ricorda le critiche che media e politici italiani rivolgevano alla Cina a gennaio

Coefficiente di panico: 3

L' INFORMAZIONE EUROPEA SUL INFORMAZIONE ALL'EPOCA DEL CORONAVIRUS

