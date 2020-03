Concludiamo la carrellata con il quotidiano che sembra un settantenne cinico e che è diretto da un settantenne cinico.

L’apertura è sobria: “Lasciateci lavorare”. Trattasi dell’appello degli industriali e sindacati lombardoveneti per alleggerire le misure di contenimento messe in piedi dal Governo che ben si sposa con quel “il virus ci ha stufato” usato da Feltri due giorni in prima pagina.

Più urlata la prima pagina della versione online di Libero che non perde l’occasione per del facile clickbait:

“il virus arriva anche all’Oms, contagiato membro dello staff – il rischio di pandemia globale”.

A queste segue un’intervista a Tremonti dal titolo pomposo e volutamente fuorviante:

“Momento epocale, di cosa è figlio il coronavirus – La verità sulla Cina, teoria esplosiva di Tremonti”.

Il sottinteso sembra essere quello del complotto (mi viene in mente la versione di Diego Fusaro sulla guerra batteriologica contro la Cina), la realtà è una semplice riflessione di Tremonti sul fatto che il coronavirus ha messo in luce il dualismo economico cinese.

Coefficiente di panico: 8 al 10 a seconda di quanti riusciranno ad andare oltre al titolo su Tremonti

IL VECCHIO CHE SI È STUFATO: LIBERO SUL INFORMAZIONE ALL’EPOCA DEL CORONAVIRUS ultima modifica: da

