I prossimi nomi che elencherò si incastreranno alla perfezione come in un puzzle. Nel 2018 la finanza internazionale riunita al Club Bilderberg convoca Vittorio Colao e Mariana Mazzucato insieme a Charles Michel e ad Ursula Von der Leyen.

Nel 2019 il Club Bilderberg invita alla riunione Matteo Renzi. Più tardi, nello stesso anno, Charles Michel e Ursula Von der Leyen raggiungeranno i vertici delle due principali istituzioni dell’Unione Europea. Mentre Renzi diventerà determinante per la nascita in Italia del Governo Conte 2. Nel 2020 proprio Colao e Mazzucato arrivano ai vertici della task-force governativa. Renzi minaccia di far cadere il Governo e sostiene la possibilità che Colao diventi Premier. Ogni pedina è stata scientemente posizionata al proprio posto. Il cartello finanziario internazionale ha le mani sull’Europa e sul Governo italiano. La strategia usata è sempre la stessa: approfittare di uno stato di shock politico, sociale o sanitario per imporre i propri uomini. La democrazia è in quarantena permanente.

Colao verso la Presidenza del Consiglio? Le prove che per il Club Bilderberg è l’ultimo pezzo del puzzle ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo