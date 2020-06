Finalmente una Unione Europea che si fa sentire! Era ora! Ovviamente, si tratta del ruggito del coniglio ma… era ora lo stesso!

Doppio colpo a Trump dall’Europa. Berlino: “Proteste per Floyd più che legittime”

Dall’Unione europea arriva un doppio colpo contro Donald Trump. L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell infatti si è detto inorridito per l’omicidio di George Floyd. E ha attaccato il presidente Usa sull’organizzazione del G7. Ma a esporsi contro il tycoon, mentre gli Stati Uniti bruciati per le proteste contro il razzismo nei confronti degli afroamericani, è anche la Germania. Berlino, per bocca del ministro degli Esteri, definisce le manifestazioni in Usa più che comprensibili.

Borrell ha espresso il punto di vista dell’Unione europea: “In Europa come negli Usa siamo inorriditi e scioccati dall’omicidio di George Floyd un abuso di potere che deve essere combattuto negli Usa e altrove”.

E ancora: “Siamo d’accordo con il diritto alle manifestazioni pacifiche, condanniamo la violenza ed il razzismo e chiediamo che si eviti un’escalation – ha aggiunto l’Alto rappresentante -. Ci auguriamo che gli americani possano riappacificarsi reciprocamente e ripeto che tutte le vite sono importanti dunque anche la vita della popolazione nera”.

Ma non solo della morte di George Floyd ha parlato Borrell. Riferendosi sempre agli Usa, ha affermato che la partecipazione della Russia dall’allora G8 è stata sospesa, e potrà essere ripresa solo quando ci saranno le condizioni “e questo non è ancora il caso. La prerogativa della presidenza del G7, in questo caso gli Stati Uniti, è di inoltrare gli inviti”, che riflettano le priorità della discussione. Ma non può andare oltre: “Cambiare il formato del G7 non è prerogativa della presidenza”, ha chiosato.

Da Berlino arriva l’ennesima bordata a Trump. All’indomani dell’esternazione di Angela Merkel – unica leader Ue che ha alzato la voce contro il presidente degli Stati Uniti – arrivano le parole del titolare della diplomazia. Il ministro degli Esteri ha affermato: “La protesta pacifica a cui stiamo assistendo negli Stati Uniti – con molti gesti molto commoventi, anche dagli agenti di polizia americani – è comprensibile e più che legittima”. Heiko Maas ha dichiarato che i suoi pensieri sono per gli amici e la famiglia di Floyd, che “ha perso la vita in un modo davvero terribile e scioccante, o si dovrebbe dire che gli è stata tolta”.

Poi un riferimento ai saccheggi e alle devastazioni: “Posso solo esprimere la mia speranza che le proteste pacifiche non continuino a condurre alla violenza, ma ancor più esprimere la speranza che queste proteste abbiano un effetto negli Stati Uniti”.

Toh l’Europeo si è svegliato o qualche pungolo tedesco lo ha fatto svegliare. Purtroppo il suprematista si sente adorato dalle divinità e ritiene di saper leggere le prerogative per infusione, senza bisogno di testi. Lui è il necessario ed il sufficiente… gli altri son di troppo! … perchè 11? Resta alla Casa Bianca, risparmi. Andrà tutto bene, basta che stai lontano dallo specchio.

Finalmente una Unione Europea che si fa sentire! Era ora! Ovviamente, si tratta del ruggito del coniglio ma… era ora lo stesso! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo