Perché la popolarità del governo è così elevata e l’economia non se la passa bene anzi se non si agisce in fretta siamo in fallimento ?

https://www.huffingtonpost.it/entry/perche-la-popolarita-del-governo-e-cosi-elevata-e-leconomia-non-se-la-passa-bene_it_5f09e3aec5b67a80bc082027?utm_hp_ref=it-homepage

Questo articolo descrive un’italia che non esiste. “solo il 25% della popolazione se la passa peggio della media europea”???? ma se si prevede che 1 attività commerciale su 3 in autunno dovrà chiudere? Dove vive il giornalista? nell’impero dei professori e dei consulenti? No perché le persone concrete che conosco, quelle in carne e ossa vivono vite molto diverse da quelle tratteggiate dai documenti ufficiali e dai libri di testo universitari.

E risaputo che un ruolo non secondario hanno anche i mezzi di informazione (quelli main-stream, non quelli dichiaratamente schierati ovviamente), che invece di sottolineare le inadeguatezze del governo, svolgendo il loro ruolo di cani da guardia del potere, continuano a blandirlo e ad assecondare le passerelle mediatiche dell’esecutivo. ad esempio: era evidente a tutti che gli Stati Generali dell’Economia non avrebbero portato a niente di concreto (i suggerimenti che ne sono emersi si sono ridotti a vaghe banalità o, quando avevano consistenza concreta – es. la riduzione dell’IVA – sono stati subito archiviati), ma i media hanno preferito dare risalto allo spettacolo allestito, invece di criticarlo apertamente e di dire forte e chiaro che si trattava di una messinscena per distrarre l’opinione pubblica dalla circostanza – ben rilevata nell’articolo – che non c’è un vero e proprio piano di rilancio dell’economia. I n fin dei conti fanno lo stesso servizio che hanno dato al Renzi ,ma alla rovescia,in somma l’altra faccia della stessa medaglia.I sondaggi come i giornali son tutti VENDUTI E FALSI. !

CÈ QUALCUNO CHE SI CHIEDE? Perché la popolarità del governo è così elevata e l’economia non se la passa bene anzi se non si agisce in fretta siamo in fallimento ? PERCHÉ I sondaggi come i giornali son tutti VENDUTI E FALSI! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo