Renzi: “Minacce a Giletti segnale pericoloso da non sottovalutare”

Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, ha voluto esprimere – mediante Twitter – la sua vicinanza a Massimo Giletti, per le recenti minacce subite: “Le minacce a Massimo Giletti per le trasmissioni sui boss sono un segnale pericoloso e da non sottovalutare. Con lui ho discusso spesso, anche in modo acceso, durante le dirette. Ma quando si arriva alle minacce mafiose nessuno può far finta di nulla. Solidarietà totale a Giletti”.

Sola dalla bocca di Matteo possono uscire parole di solidarietà,nonostante tutto.Sei un Grande Matteo.Dare solidarietà a qualsiasi persona è un atto di civiltà e di democrazia. È fuori luogo chi asserisce che lo fa per prendere consensi chi la pensa a questo modo non sa cosa significhi.Matteo, ciò che ti differenzia dal resto del mondo politico è questo tuo essere sempre al fianco di chi subisce, sia esso collocato a destra o a sinistra. E’ una tua prerogativa. Bravo.

Lo sbaglio di Renzi è stato quello del principiante…lui vedeva lungo ma in Italia si deve andare a piccoli passi…specie se sei di sx…e quando ti trovi il partito contro NON DEVI ABDICARE…..lo sbaglio è stato non rifare le primarie…..DOVEVA PARTECIPARE…chissà cosa sarebbe successo….E a chi lo contesta denigrando dico che! Avete una frustrazione nella mente visto che parlate sempre di Renzi(Unico) a prescindere se ha sbagliato o meno mi sapreste indicare al momento un leader che sia in grado di mandare avanti questo baraccone?

