L’INDIGNATO SPECIALE

Vedere sbavare ,dal salotto personale, suo e del suo giornale, Antonio Padellaro, contro chi, non ha nessun rispetto per le Istituzioni, come recita uno slogan pubblicitario: “non ha prezzo”. Proprio così, vederlo indignare e sbraitare contro chi non porta nessun rispetto ai colleghi giornalisti, è da T.S.O.!

Sentirlo gridare contro chi, sue parole, ogni giorno e tutti i giorni lavora per scardinare le nostre Istituzioni democratiche, ti viene voglia di lanciare una scarpa contro lo schermo. “COME SIAMO ARRIVATI A COSÌ TANTO” sbraita con tono allarmato, quasi lo grida, ieri sera sulla 7. Ma quant’è bravo, ma come recita bene la parte. La parte dell’Indignato Speciale.

Come se non fosse stato lui, l’inventore del Fatto Quotidiano.

Come se non fosse stato lui a inchiodarci l’altro Indignato Speciale Travaglio al servizio della causa pentastellata.

Come se non fosse stato lui a trasferire la redazione del Fatto nei salotti della 7 ad avvelenare il clima e le menti.

Come se non fossero stati loro a dare pompa e fiato ai sovranisti, a coloro che dovevano rivoltare lo Stato democratico come un calzino, coloro che avrebbero aperto le nostre Istituzioni come una scatoletta di tonno.

“COME SIAMO ARRIVATI A TANTO”

si chiede, ma già da subito ci dà la risposta:

Colpa di Renzi, colpa dei Renziani, e, non poteva mancare, colpa della Boschi (e di suo padre, aggiungo io)

E TE PAREVA che non fosse così

Caro mio bavoso, ex direttore,

CAZZO!

chiediti almeno una volta:

“DA DOVE SIAMO PARTITI”

Da un VAFFANCULO, ricordi?

Quanti titoloni del tuo giornale contro l’arroganza di Renzi, ricordi?

E del pericoloso dittatore di Rignano? ricordi? ne vogliamo parlare?

E di tutte le calunnie e diffamazioni, del tuo ex Vice ora Direttore, Travaglio, pensi che abbiano contribuito?

Quante e ancora quante cose avrei da farti ricordare, di quanto e per quanto tempo avete pontificato contro la politica, accumunando tutto con tutti e tutti contro tutti, e voi a sventolare il nuovo vessillo, quello dell’Antipolitica, quello dei “meravigliosi ragazzi”

Adesso, proprio tu, ti indigni?

cosa ci vuoi far credere, ti sei ravveduto?

Niente niente, tuonando contro il malefico padano,sotto sotto, stai preparando una nuova campagna per il rilancio degli ex Honesti?

Ma pensi di essere ancora credibile?

Certo che non lo sei, come non lo sei, quando fai l’Indignato contro il padano, che si permette di convocare le conferenze stampa in spiaggia, “offendendo il lavoro dei giornalisti”

Giusto, hai ragione! Però

Mi permetto di ricordarti che proprio voi del fatto avete pompato aria nei polmoni di chi, invece, i giornalisti, SE LI VOLEVA MANGIARE PER IL SOLO GUSTO DI VOMITARLI.

Ricordi?

Altri tempi.

Scusa, ma anch’io, a volte, m’incazzo.

