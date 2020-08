TRE RAGIONI PER VOTARE NO AL REFERENDUM

Il referendum del 20- 21 settembre vale doppio, anzi vale molto, ma molto di più, per almeno per tre Ragioni.

L’ultima Lettura di questa riforma costituzionale conservatrice, ha visto il si in Parlamento di maggioranza ed opposizione: PD, M5s, Leu, e pure Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Il voto referendario al No sfiducia tutti coloro che hanno detto sì, sfiducia entrambe in un solo colpo, maggioranza e opposizione (non solo il governo) .Ecco perché vale doppio. Una sfiducia in questa classe dirigente, che é fiducia nella Costituzione Repubblicana.

Il voto al no salva la costituzione e contemporaneamente boccia l’obbrobrio Rosatellum, la legge elettorale delle oligarchie, che consente la nomina dell’intero corpo parlamentare alle segreterie dei partiti senza possibilità di passare attraverso un libero voto di preferenza.

Ricapitolando, il No:

1)sfiducia maggioranza e opposizione

2)salva la Costituzione

3)boccia il Rosatellum.

Insomma il 20 e 21 settembre abbiamo un’occasione unica, non sprechiamola.

#votiamono

Chiedetevi perchè tutti i principali partiti SOVRANISTI siano schierati per il SI’. Chiedetevi come mai su questo tema abbiano tutti trovato pace e accordo politico. Chiedetevi ora cosa unisca l’emiciclo politico/parlamentare con grande armonia. Io una risposta l’avrei. Con un mucchio di “balle” e di ipocrisie invereconde vorrebbero farci credere di essere interessati alla democrazia (giusta rappresentanza) ed al risparmio sui costi della politica, quando le uniche cose che suscitano la loro attenzione sono Potere e Soldi. A) Il potere perchè limitando il numero di parlamentari non sono costretti ad aprire le porte a candidati che non siano nella schiera dei fedelissimi e quindi il controllo sui gruppi parlamentari è garantito attraverso un accentramento di poteri ed un indebolimento delle periferie e B) i soldi perchè loro non dicono agli elettori che il risparmio non esiste. Con il taglio dei parlamentari, infatti, NON CAMBIA IL BILANCIO di Camera e di Senato. Avverrebbe solamente lo spostamento di una posta di bilancio da un capitolo ad un altro. I soldi, solo teoricamente risparmiati, anzichè andare in tasca ai parlamentari finirebbero, infatti, direttamente nelle casse dei gruppi parlamentari (Partiti).NON CI SAREBBE PERTANTO NEPPURE UN SOLO CENTESIMO DI RISPARMIO per il contribuente…ed ecco spiegate le ragioni vere del Sì. Più potere e più soldi ai partiti.

