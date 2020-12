Sono mesi che sosteniamo misure che non sempre condividiamo. Ci sono troppi zigzag. E apri e poi chiudi e poi annunci che riapri e poi richiudi ancora di più. I cittadini hanno almeno il diritto alla chiarezza. Almeno quella. #MatteoRenzi #ItaliaViva Verifica, Rosato: “Conte ha sciupato la fiducia della maggioranza. Dica cosa vuole fare o il governo è finito”

Il coordinatore nazionale di Italia viva attacca ancora il presidente del Consiglio. “Anche gli altri partner di governo sono d’accordo con noi. Anche i ministri del M5S non hanno apprezzato il suo comportamento sul Recovery fund. L’Italia non sopporta gli uomini soli al comando”. I grillini: no al rimpasto

Il problema non è Conte, né Renzi, ma bisogna prendere atto che la situazione è talmente drammatica che mai, forse, come in questo momento ci sarebbe bisogno di un governo di Unità nazionale. Dinanzi alla prospettiva storica di ” sprofondare o rinascere” dopo il Covid. ci vuole uno. spirito costruttivo ed unitario che solo un governo unitario può dare. Conte e l’ attuale maggioranza, peraltro lacerata da troppi contrasti e incompetenti al interno, dovrebbero rendersene conto e trarne le conseguenze. Dopo la rinascita si può tornare al voto. Ma adeso bisogna stare uniti ma prendendo atto delle troppe incompetenze e incongruenze, lo so per gli incompetenti e difficile ammetterlo, ma se amano l’ITALIA e non la poltrona e l’unica azione che devono fare e un bel rimpasto governativo, partendo dal CONTE. Con Speranza che fa libri, con Azzolina che vuole banchi con le rotelle? Con Bonafede che libera i galeotti? Con De Micheli che non fa nulla per bus e treni? ….. Spirito costruttivo? Di chi? Di Conte che sente le opposizioni 5 minuti prima del DPCM?, che sente il Parlamento per mettere la fiducia sui decreti, che infila i Servizi Segreti nelle norme del virus? ….Saro troppo diretto ma i fatti sono come o citato, e diamo il via alle offese. Ma i nostri politici devono capire una buona volta che sono al “nostro ” servizio e le loro rivalità devono essere accantonate per l’interesse generale dell’Italia. Se il Governo ha le sue colpe come ho elencato, comunque, anche l’atteggiamento in certi momenti dell’opposizione non è stato all’altezza. L’interesse del futuro dell’Italia deve prevalere comunque su quello di parte. L’attuale maggioranza deve capire che non è in grado di affrontare il futuro che ci attende, non solo per le nette divergenze al suo interno, ma soprattutto perché è obiettivamente troppo debole troppi incompetente.. Ed il futuro dei giovani italiani non deve dipendere né da Conte né da Salvini, ma da tutte le forze politiche perché l’Italia fino a prova contraria è una e le scelte riguardano tutti a prescindere dal colore politico..

Leggendo i vari commenti sui media ,c’è tanta gente, buona ed in buona fede ma carente di analisi politica attuale e ricca di non so quali pregiudizi nei confronti di RENZI. Si spaccia il toscano come appartenente alla destra politica odierna, beh, e allora vediamo: CHI ha fatto il governo con BERLUSCONI nel 2011, la LEGA se la squagliò; chi ha ripetuto quella esperienza appena le elezioni del 2013? Il PdC LETTA con il POPOLO DELLA LIBERTA’ alias BERLUSCONI., il NUOVO CENTRO DESTRA con ANGELINO ALFANO e NUNZIA DE GIROLAM;O moglie dell’attuale ministro BOCCIA,PD, allora deputato, poi MAURIZIO LUPI PdL. BERSANI era stato bocciato nientemeno che da GRILLO.LETTA non mostrò lo scatto necessario per ripristinare la corsa alle problematiche del lavoro ed al PIL. ERA troppo sereno e ci voleva una molla. Il nuovo segretario col 70% alle primarie del PD RENZI dette una svolta con un nuovo governo tutto PD. Allora CHI?

Ricordiamo che questo governo l’ha voluto RENZI, contro i suoi stessi principi, nessuno si era accorto che doveva si fare per le ragioni che lo stesso RENZI ha presentato, l’idea è andata in porto, lui non c’é nel governo ma i suoi vengono automaticamente ignorati dal M5S e dal PD che scarica le sue insufficienze su Iv strettamente collegandosi come servitore ai 5S e a CONTE, il quale agisce personalmente come se guidasse l’azienda ITALIA di BERLUSCONIANA memoria. Eppure RENZI ha attraversato e salito scale e gradini per formare la sua carriera, è un buon per non dire politico, un ottimo amministratore, con ottime vedute per il futuro. Ha gli stessi diritti d’intervento ,perché non è IL PIU’ FESSO DELLA FAMIGLIA. Magari dopo avrà più colpe degli altri nel fallimento.

Non capisco certi acri commenti sulle sole persone e non sui fatti. La buona politica ora deve rispondere a queste semplici domande: La situazione e’ veramente tragica? Abbiamo un governo all’altezza della tragica situazione? Cosa si puo’, o bisogna fare per rafforzare o cambiare il Governo o i ministri? Quali sono le alternative possibili (larghe intese o tecnico con Draghi o Cottarelli, o le elezioni anticipate)? Che importa se Renzi vi sembra antipatico, Rosato brutto, Berlusconi odioso? Mao diceva: “Non importa il colore del gatto, purché prenda il topo”. E ora siamo invasi dai topi.

Verifica, Rosato: "Conte ha sciupato la fiducia della maggioranza. Dica cosa vuole fare o il governo è finito"

