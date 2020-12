Lui è uno squallido personaggio, lo sappiamo, ma ancora più squallidi sono i due sacerdoti che, sorridenti sembrano approvare questa oscena e blasfema messinscena

Per lui non ho piu’ parole per definirlo, per il resto Papa Francesco dimostra con i fatti come dovremmo comportarci con certi personaggi! Lui è uno squallido personaggio, lo sappiamo, ma ancora più squallidi sono i due sacerdoti che, sorridenti sembrano approvare questa oscena e blasfema messinscena. Se il SANTO PADRE vedesse questa foto, scomunicherebbe subito i 2 ( sempre se sono veri ), perché questo buffone è capace di tutto ! …che fine ha fatto questo PAESE….La merda è più vera e sincera…..Questi gesti sono devastanti per il Santo Padre! Ma come e possibile che due parroci cadono in queste mistificazione? Ad uno viene spontaneo dire ” non c’e’ più religione”. Si e’ rifiutato di ricevere sia lui che Pompeo e questo ci dovrebbe insegnare qualcosa, pensateci……è veramente uno schifo ! …2 sacerdoti( se sono veri ), fare da spalla a un individuo squallido….cristiano. . .vergognoso….ma ancora più squallidi sono i due sacerdoti, che non hanno capito niente del messaggio di Cristo. Salvini lo fa per interesse personale ( è ignobile,ma capibile) , i due sacerdoti, invece, vengono meno alla loro missione.

IN CHIESA A PRENDERE IN GIRO CRISTO ANCHE I SACERDOTI MI MERARAVIGLIO!MA ANDATE A FAN C..O

