La novità che è solo una constatazione

PS: ORA IO Non voglio polemizzare e rispetto le decisioni di tale tipo ma resto di stucco dinanzi alle stesse scelte. Devo pensare che tali decisioni nascano dalla propria constatazione che la Politica attuata fino ad ora non abbia soddisfatto le ESIGENZE CHE IL PAESE ITALIA ATTENDEVA.

Faccio due considerazioni: La prima è che Storia insegna che il rifiuto al voto o l’astensionismo NON HA MAI CAMBIATO LA STORIA DI CHI SI E’ COMPORTATO IN TALE MODO. Sono stati rieletti sempre gli stessi perché ARMATI DA UNO ZOCCOLO DURO di mantenuti e ruffiani o corrotti elettori. L’ultimo acquisto di voti è l’aumento di stipendio ai dipendenti Pubblici. Dipendenti Pubblici dei quali almeno il 60% il LAVORATORE POTREBBE FARNE A MENO.

Seconda considerazione è che un gesto del genere significa che chi lo compie non solo non si sa guardare attorno ed analizzare nella sostanza quello che accade realmente in quel MALEDETTO PALAZZO CHIAMATO MONTECITORIO, ma che non è dotato neanche di voglia di rischiare;se si arriva a pensare di non votare la propria storia non la si cambia comunque.

Possibile che non si riesca a trovare il coraggio di SOSTENERE UNA NOVITA’ che esiste ed ha dimostrato con in fatti – almeno con quelli che il NON POTERE GLI ATTRIBUISCE ALMENO COME SCELTE PERSONALI dei parlamentari e non cito tutte le poposte, puntualmente bloccate dalla casta del momento, proposte in Parlamento che avrebbero portato benefici al Paese ) – E di voler cambiare questa Politichese truffa istituzionale?

La novità è il Movimento 5 Stelle e sfido chiunque a dare dimostrazione di NON DISONESTA’ o INCAPACITA’ di almeno uno fra tutti gli onorevoli del M5S che siedono in Parlamento.

Così come rispetto certe scelte che mi lasciano BASITO, vorrei essere altrettanto rispettato se dico che certe scelte e certi conportamenti sono DA VIGLIACCHI E INCAPACI SE NON MALATI DI INUTILE E SQUALLIDA INCOMPETENZA NOSTALGIA..DELLA PRIMA REPUBLICA ( canaglia..ingannevole) perché la Vita si vive ed è evolutiva nei cambiamenti rischiosi o caotici e non nelle stagnazioni ideologiche.