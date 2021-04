Draghi una garanzia. Conte inaffidabile a dire poco.

Il governo Draghi sarà la salvezza dell’Italia: ha messo in sicurezza l’Euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezza il Recovery Plan per i nostri figli.

MENTE LE SCELTE DI CONTE! TENETEVI STRETTO E LEGGETE.POI DITEMI SE NON E DA FARE UN MONUMENTO AL RENZI.

Prima la notizia di 30.000 pagine di intercettazioni telefoniche ai giornalisti. Ora quella che nel settembre 2020 Conte ha scelto la cinese Dahua per il circuito di telecamere di controllo a Palazzo Chigi, quelle che in Cina vengono usate per le schedature di massa, ad esempio per riconoscere gli Uiguri e segnalarli alla polizia. Una azienda proibita negli Usa e guardata con sospetto in molte parti del mondo.

Ufficialmente le telecamere hanno la funzione di termoscanner, ma hanno, come precisa l’azienda cinese, anche “la funzione di riconoscimento facciale, con la possibilità di registrare i volti in apposite liste Vip”.

La società è stata da tempo bandita dagli Usa e da diversi paesi europei da quando, nel 2017, fu trovata una backdoor nelle telecamere che mandava dati ad un “ignoto indirizzo IP in Cina”. Un fatto molto inquietante, sul quale l’8 aprile scorso un senatore della Lega ha fatto una interrogazione che, fino ad ora, non ha avuto risposta.

Il rischio è che la sede del governo italiano possa essere controllata da remoto.

Era tutto bellissimo e andava tutto bene?

Una volta la sinistra in Italia era quella che difendeva la democrazia e le libertà Costituzionali che aveva contribuito a scrivere e ad affermare contro il fascismo e il nazismo.

Invece oggi l’ex inquilino di Palazzo Chigi, fortunatamente sfrattato, avrebbe agito in questa delicatissima circostanza almeno con estrema leggerezza. Dovrebbe essere il “caro leader” del centro – sinistra. Ma di quale sinistra?

O si fanno prendere in giro dalle chiacchiere dell’avvocato del popolo, ho hanno perso definitivamente la bussola. Credo entrambe le cose.

Altro che cambi di casacca! Bisogna cambiare anche la testa.

Draghi una garanzia. Conte inaffidabile a dire poco. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo