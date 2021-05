Elisabetta Belloni nominata ieri da Draghi a capo del DIS.

MA Cosa è il DIS

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) è l’organo di cui si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e l’Autorità delegata per l’esercizio delle loro funzioni e per assicurare unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell’analisi e nelle attività operative di AISE e AISI.

Assegna inoltre al DIS il coordinamento delle attività informative indirizzate alla protezione delle infrastrutture critiche e dello spazio cibernetico del Paese, un settore nel quale il Governo è attivamente impegnato sia sul versante della prevenzione sia su quello della gestione di eventuali atti ostili.

In breve, il DIS:coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati è informato costantemente delle operazioni di AISE e AISI e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema raccoglie informazioni, analisi e rapporti prodotti da AISE e AISI, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni da sottoporre al CISR o ai singoli ministri che lo compongono promuove e garantisce lo scambio informativo tra i servizi di informazione e le Forze di polizia esercita il controllo sulle attività di AISE e AISI attraverso l’Ufficio centrale ispettivo vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e della documentazione classificata impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di DIS, AISE e AISI gestisce unitariamente gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni a DIS, AISE e AISI elabora con AISE e AISI il piano di acquisizione delle risorse umane, materiali e strumentali cura le attività di promozione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale

