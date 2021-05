Non c’ è altra soluzione che una pace negoziata fra i due popoli.

Direzione Pd, Letta: “La reazione di Israele oltre la legittima difesa”. D’Alema: “Lui accanto a Salvini, qualcosa non funziona”

Sono almeno 40 anni che si dice e si prova a farlo. Ma per farlo, per fare la pace, ci vuole la volontà di entrambi. E quasi sempre sono stati proprio i palestinesi a rifiutare. Si immagini che, nelle loro cartine geografiche, Israele prima neanche esisteva.

L’unico cattivo non è Israele. E chi si schiera con i palestinesi lo fa anche per odio razziale. Non per niente in questo odio l’estrema sinistra va a braccetto con l’estrema destra fascista e nazista.

Forse per alcuni non è chiaro che Israele è l’unico stato democratico nel Medio Oriente, dove si svolgono regolari elezioni e le leggi e la mentalità sono simili alle nostre. E’ un Paese occidentale, e loro sono nostri cugini e in qualche caso fratelli. Non è guerrafondaio, ma si deve difendere, pena l’annientamento, perché vive circondato da nemici fanatici che lo vogliono distruggere e con cui, almeno per ora, è impossibile fare la pace. La critica che occupi una terra non sua, negli anni 2000 non ha senso. La terra è di tutti. Occorre convivere.

MA CE PURE DA DIRE CHE: Israele ha avuto la fortuna di avere sempre le spalle protette dalle grandi potenze. Insediata in quei territori ha iniziato una politica di espansione e di sottomissione dei popoli locali come non ci si aspettava da chi aveva subito la Shoah. No, non gli darò mai completa ragione, come non gli danno ragione molti di religione ebraica che non vivono in Israele e a dire il vero anche molti di quelli che comunque lì ci vivono. E questa è responsabilità anche della comunità internazionale che ha sempre chiuso gli occhi. La comunità internazionale ha sempre chiuso gli occhi per motivi meramente economici, il che è deplorevole quanto il fanatismo sedicente religioso.

Letta, hai già tanti problemi nel tuo piccolo mondo italiano con il PD che perde pezzi tutti i giorni e vai a dare istruzioni ad Israele? 200 razzi e fai solo legittima difese…sono mica fessi come gli italiani gli israeliani. Prima partecipa alla manifestazione ebraica in segno di solidarietà e adesso chiede di limitarsi alla legittima difesa che per gli israeliani è invasione di Gaza, migliaia di morti compresi i bambini. grande coerenza.

Non c’ è altra soluzione che una pace negoziata fra i due popoli. ultima modifica: da

