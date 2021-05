Sondaggio Swg/TgLa7. Meloni supera il Pd, ora davanti c’è solo Salvini.Lega in calo al 21%, FdI al 19,5, i dem al 19,2, M5S al 16,8%.

Fratelli d’Italia supera il Pd e ormai il partito di Giorgia Meloni vede davanti a sé solo la Lega. È il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega rimane il primo partito con il 21% (-0,3%). Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%, superando il Pd che scivola dal 19,5% al 19,2%.

Perde terreno anche il Movimento 5 Stelle, ora al 16,8% (-0,2%). Forza Italia cresce dello 0,3% e approda al 7%, mentre Azione cede lo 0,2% e ora vale il 3,5%. Sinistra Italiana è al 2,9%. Al 2% i Verdi, all′1,9% +Europa e all′1,8% Italia Viva.

Gente! i sondaggi sono virtuali, specie se non si vota a breve, il governo (e i soldi del recovery) no. E quelli non si gestiscono stando all’opposizione.I sondaggi non servono a nulla stando all’opposizione. Poche settimane prima del Coviddi, Salvini era al 30% ma non toccava palla, ritengo abbia imparato la lezione dei vecchi democristiani: si può perdere la faccia, i voti ma non si può perdere il governo, vi ricordo che l’autonomia locale in tempi di giganti , di mercati internazionali sono un recinto stretto …l’Italia dei comuni ,quando si va su Marte. Certo che la Signora Giorgia gode anche del notevole aiuto fornitole da stampa e televisione. Un sacco di pubblicità gratuita.

La crescita di Fratelli d’Italia é semplicemente la conseguenza del fatto che i tre partiti pseudo-progressisti (in realtà mucillagine mentale che funziona a slogan vuoti) hanno prodotto il peggior governo dall’Unità d’Italia che ha prodotto lo sfascio economico ed uno dei numeri più alti di morti per Covid (pensiamo che ancora oggi quel ministro della malasanità che é sventuratamente rimasto al suo posto, parla di “vigile attesa e tachipirina” in caso di COVID…ecco perché una figura tutto sommato di scarso spessore politico (in un paese che ha avuto figure politiche di altissimo livello, da Moro a Berlinguer) come la Meloni pare un gigante rispetto all’accozzaglia dall’altra parte…faccio notare che io non sono di destra, alle elezioni non credo ce la farei a votare Meloni…cercherei Rizzo o Potere al popolo, ma sogno che questa inutile e falsa psuedo-sinistra che si auto-definisce progressista e da anni non fa più gli interessi dei lavoratori e del popolo, che non ha mostrato e non mostra un briciolo di empatia e solidarietà per categorie intere di lavoratori (ristoratori, baristi -e i loro dipendenti- palestre, guide turistiche, lavoratori della montagna) – rovinate dalle loro chiusure spesso stupide- venga spazzata via…sì, spazzata via…unica soluzione contro le destre rimane ITALIA VIVA TENTO DENIGRATA DAI MEDIA TELEVISIVI E CARTACEI.

PS: Mi sembra che il dibattito si concentri sui due ” statisti ” del momento : Meloni/Salvini. Già le tifoserie da curva sud e curva nord si accendono. Possibile che ormai ci rassegnamo a tutto ! Ma veramente pensiamo che bastino i voti per trasformare chi, nella vita, ha fatto solo politica in persona capace di governare. La Meloni sta approfittando della mancanza di concorrenti : Berlusconi ormai, anche per ragioni anagrafiche, è politicamente finito, mentre Salvini perde ogni giorno credibilità perchè con le ” capriole ” e con le balle non si dura a lungo. La Meloni è invece coerente, ma è coerente su una visione politica che ci riporterebbe indietro di moltissimi anni. Ci siamo dimenticati che è un’ammiratrice di Steve Bannon, teorico del ” suprematismo bianco ” e di Orban. Per non parlare della storia da cui provengono i suoi predecessori, quella Destra che portò l’Italia alla rovina.

Ho fiducia che, di fronte a questa sciagurata prospettiva : Meloni o Salvini, scenda in campo il partito che è veramente maggioritario nel Paese, il PNV ,il Partito di quelli che non votano perchè disgustati dalla politica di questi ultimi anni. Voglio sperare che abbiano un sussulto di orgoglio e che vogliano evitare questa deriva al nostro Paese.

