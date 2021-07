Burioni, ‘se costretti a richiudere tutto per colpa egoisti mi trasferisco in Francia’

“Se per difendere, in nome di non so cosa, la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo costretti a richiudere tutto con relativa catastrofe sociale culturale ed economica, io vi saluterò e con il mio Green pass mi trasferirò in Francia”.

Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. “Gli alfieri della libertà che affermano ‘sono a favore del vaccino ma contro l’obbligo’ – attacca Burioni in un altro tweet – fanno lo stesso ragionamento di chi dice ‘sono a favore delle tasse ma contro l’obbligo di pagarle’”.

Credo che il nostro sia un popolo di furbacchioni opportunisti amanti della caciara e perennemente attivi nel seminare zizzanie e contestazioni… Sul green pass che altro non è che un modo di proteggere se stessi e gli altri…..si sta fomentando una sorta di rivoluzione evocando la morte del libero arbitrio e della libertà individuale …assurdo, no?…dimenticando che questa dissociazione è assurda e va contro i propri interessi…

Libertà. In teoria chi no sarebbe d’accordo? Ci risiamo. La destra populista ha trovato da cavalcare il proprio cavallo di battaglia tipico e cioè quello della LIBERTÀ e in nome di questa è contro tutto ciò che la limita… In teoria chi non sarebbe d’accordo? E infatti migliaia di persone in tutta Europa manifestano più o meno pacificamente in nome della LIBERTE’, che associato alla bandiera francese assume quell’allure da rivoluzione giacobina che fa tanto romantico.. Probabilmente Pochi si domandano cosa significa LIBERTÀ in una società moderna dove, volenti o nolenti, come si dice, questa finisce dove prevarica la libertà dell’ altro… Così è alla fine oggi la LIBERTÀ: La possibilità di agire secondo la propria coscienza entro il perimetro della democrazia, altrimenti non sarebbe una democrazia ma una DITTATURA DELLA LIBERTÀ DI Alcuni (e se vogliamo una visione decisamente di destra.).

Lasciamo stare poi gli aspetti orwellianni sul controllo delle masse attraverso inoculazione di non meglio identificati spider… Per carità le aziende farmaceutiche non sono certo dei santi lo sappiamo penso tutti ma abbiamo comunque dei sistemi di controllo mondiali, sovranazionali e nazionali che ci garantiscono… Sono tutti in combutta? Esiste cioè un Piano Mondiale di Controllo che vuole gestire le masse? Ma che bisogno c’è esiste già internet e i social.Ma vabbe… quindi: il paese ha stabilito che ti puoi liberamente vaccinare o meno… se lo sei puoi avere il Green pass e con questo entrare in luoghi di maggior concentrazione di persone come i luoghi chiusi. Se non ti vaccini ovviamente non puoi avere il green pass, non vieni marchiato a fuoco e puoi fare ciò che vuoi tranne accedere a luoghi al chiuso perché sei potenzialmente contagioso…in un mondo normale chiunque dovrebbe seguire questa logica per una questione di almeno semplice rispetto ma purtroppo personalmente credo che chi non si vaccina è fondamentalmente un egoista che fa un danno alla comunità considerando che è attraverso i non vaccinati che passa in prevalenza la variante delta… Ma vabbe… in ogni caso questa è la regola democratica ma giustamente non piace alla destra populista che urla LIBERTE’ per trascinare questo si le masse verso le proprie posizioni e pare ci riesca perché qualcuno pronto a bersi la qualunque esiste sempre.

C’è poi un altro aspetto, quasi più assurdo del primo… Parrebbe che chi non si vaccina per scelta, i NO VAX, abbiano informazioni che ad altri non sono date, studi, analisi, piani che dimostrano le proprie tesi e sconosciute ai più.. parrebbe che i no vax si informino, studino analizzino, comparino… Vale a dire sono più intelligenti e competenti rispetto a chi si vaccina vittima tonta di un regime dittatoriale… Anche se poi alla fine dei loro studi venga sempre fuori il Grande Fratello di turno… Personalmente non so gli altri ma io che sono vaccinato l’ho fatto nella consapevolezza più o meno che probabilmente non è il migliore vaccino del. Mondo e che certamente ne usciranno versioni più sicure diciamo così come è stato per ogni medicina a partire dalla semplice aspirina (che peraltro a leggere il bigino può ancora fare danni) ma che è preferibile farlo subito pet proteggere la propria e altrui vita… Inoltre tendo a fidarmi di ciò che un medico mi dice, soprattutto se non lo dice solo lui ma il 99%dei medici a livello mondiale e verifico con i miei occhi che a seguito della vaccinazione il virus è molto più contrastato, ci sono meno morti, meno terapie intensive ecc… Qualcosa vorrà dire no? Vabbe chi è arrivato fino a qui dirà che c’entra questa cosa con questo spazio politico? C’entra c’entra perché, devo dire che non mi aspettavo altro, renzi e IV si sono schierati per il si al vaccino e si al green pass dimostrando ancora una volta che è sempre preferibile e più efficace usare la RAGIONE piuttosto che la ” pancia ” e sapere che ci sono altre persone che la pensano come me mi rincuora

Credo che il nostro sia un popolo di furbacchioni opportunisti amanti della caciara e perennemente attivi nel seminare zizzanie e contestazioni… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo