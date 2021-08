Durissimo Roberto Giachetti durante la discussione alla Camera sugli ordini del giorno sulla riforma Cartabia della giustizia. Prima ha risposto al Partito democratico: “Onorevole Bazoli, io non l’ho vista urlare la lealtà al governo quando in commissione insieme ai 5 stelle avete mandato sotto il governo sul decreto semplificazioni. E ci venite a parlare di lealtà su un ordine del giorno che sapete quello che conta”, ha attaccato l’esponente di Italia viva. Poi al capogruppo di Leu: “Onorevole Fornaro, mi parla di lealtà al governo lei, cha ha invitato Travaglio a insultare il presidente del Consiglio. Ma con che coraggio? Non venite a darci lezioni”. Partito democratico e Leu avevano richiamato alla lealtà tutti i gruppi di maggioranza dopo la decisione di Lega, Forza Italia e Coraggio Italia di astenersi sull’odg di Fratelli d’Italia sulla responsabilità dei magistrati. Italia viva aveva invece deciso di lasciare libertà di scelta.

Grande Giachetti ! Quando ci vuole .. ci vuole Giachetti sempre ! Una garanzia !

Lo rispetto per la coerenza e l’impegno politico , da riformista e da politico , tanto di cappello .

Poi è il mio idolo da quando disse pane al pane all’assemblea PD : ” avete la faccia come il culo ” ! Non ha sopportato più le falsità , l’incoerenza , le facce da culo di chi come 《gatte morte 》 si presenta ai cittadini come difensori dei deboli , loro sono ( i giusti) gli altri sono ladri , corrotti , etc.

Si ! stanno bene con i forcaioli del Movimento 5 Stelle , ma non dicano più di essere i difensori del “popolo” , non sanno cos’è il bene comune , sanno solo disprezzare il lavoro degli altri , utilizzando metodi e slogan populisti ed antieuropei ( sono legati a madre Russia del secolo scorso ) instillando invidia sociale ” ora anche i ricchi piangono”.

Bravo Giachetti , altri della sinistra ( così detta ) seguissero l’esempio, ecco che forse non ci sarebbe una destra così populista. AVANTI A TESTA ALTA CON ITALIA VIVA

E TUTTO QUESTO ASTI PERCHE: Per me, Renzi ha commesso un delitto di lesa MAESTÀ non ubbidendo ciecamente e assolutamente a D’ Alema e Bersani! In più ha voluto fare delle riforme che toccavano direttamente quel partito Magistratura democratica che non ha niente a che vedere con la democrazia, anzi!

Vedendo che la magistratura invece di occuparsi dei processi in corso si occupava d’altro Renzi le aveva accorciato anche le vacanze e questo era il secondo delitto di Lesa MAESTÀ.

Cittadini Unitevi contro questo iconoclasta!!. Hanno riunito i battaglioni contro di RENZI E ITALIA VIVA che sparano a zero ogni momento. Questi battaglioni collegati fra loro hanno dei nomi :

PM. FATTO QUOTIDIANO. La 7 . PD. LEU.M5S. E una serie di piccoli battaglioni tipo Report. E certa stampa tra cui alcuni che non c’entrano niente ma che trova sfizioso il demolire un avversario politico così ingombrante! Come (ESEMPIO) GIANNINI..PERCHE! O SEI UN INCAPACE COME DIRETTORE PERCHÉ NON CONTROLLI L’OPERATO DEI TUOI COLLABORATORI… OPPURE BEN SAPENDO SEI PIÙ IN MALAFEDE DEI TOI COLLABORATRORI. CARO DIRETTORE,LE RICORDO CHE DARE INFORMAZIONE FALSE CI RIMETTE SOLO IL GIORNALE IN QUANTO NON PIÙ COMPRABILE .E DI CONSEGUENZA ANCHE IL DIRETTORE.



