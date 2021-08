SERVE E BISOGNA RIMBOCCARSI LE MANICHE PER SOSTENERE UN BOOM ECONOMICO, NON SI PUÒ ASPETTARE LA PAGHETTA SUL DIVANO, BISOGNA SUDARE, STUDIARE, LAVORARE, PROVARE, HA RAGIONE #MATTEORENZI

Lo strumento ha trovato lavoro solo a 1,6% degli iscritti e andato per oltre metà importo a persone che non hanno davvero bisogno (lavoratori in nero che sono 2-3 milioni nel nostro Paese, criminali, persone con patrimonio familiare, falsi nullatenenti) e soprattutto ha inibito le persone alla ricerca o invenzione di un lavoro.

Durante la crisi si è rivelato inutile anche come istituto di sostegno per chi ha subito danni economici, tanto che si sono dovuti attivare strumenti specifici come il reddito di emergenza e i vari ristori. Va smontato completamente e riscritto ripartendo dal Reddito di Inclusione della scorsa legislatura che andava nella direzione giusta di un vero accompagnamento per tornare alla produttività e aiuto a chi davvero non ce la fa. Non si possono tenere ferme le energie, mentre certi settori in ripartenza faticano a trovare addetti.

PERFINO IL ZINGARETTI ORA LO DICE! SOLDI E RISORSE NON SU QUESTA PAGLIACCIATA DEL R.D.C SERVE METTERLI SUL REI.

