PONTE SULLO STRETTO, GIOVANNINI: “PROGETTO DI FATTIBILITÀ IN PRIMAVERA”

Enrico Giovannini torna a parlare del ponte sullo Stretto di Messina. Secondo il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, “per dar seguito all’impegno del Governo, si dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per le due opzioni evidenziate”. Le parole di Giovannini sono risuonate nel corso dell’audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera sull’attraversamento stabile dello Stretto. “La prima fase – ha detto il ministro del governo Draghi – potrebbe concludersi entro la Primavera del 2022 per avviare un dibattito pubblico e pervenire una scelta condivisa e evidenziare nella legge di Bilancio 2023 le risorse”.

Parallelamente a questo, ha spiegato, sono previsti degli interventi per rendere più rapido l’attraversamento ferroviario e veloce dei passeggeri, che “sono già finanziati attraverso il fondo complementare o la nostra proposta di Fsc 21/27 o attraverso risorse statali o il Piano nazionale ripresa resilienza: complessivamente si pianificano interventi per mezzo miliardo”. Giovannini ha sottolineato che la posizione è condivisa all’interno dell’esecutivo. “Il governo – ha chiarito – non ha nessuna intenzione di dare un calcio alla lattina come dicono gli anglosassoni o di buttare la palla avanti. Questo è un approccio serio, basato su dati scientifici disponibili ma anche su valutazioni attente sia dei trasporti che della necessità di prendere una decisione informata. Quindi riteniamo che avviare uno studio di fattibilità tecnico-economico sia la soluzione più adeguata per giungere nei tempi indicati a prendere una decisione come quella che noi auspichiamo”.

