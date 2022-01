L’autogol di Berlusconi al Quirinale

Sia ben chiaro: aveva tutta la legittimità di candidarsi. Nell’occasione invece sono emersi due antiberlusconismi viscerali

Sicuro che è colpa dei cattivi consiglieri ?!?

Pra registro che huffpost è alleato con il fattoquotidiano contro Draghi al Quirinale, mentre la Stampa e Repubblica sono a favore.

Berlusconi ha sempre messo se stesso ed i suoi interessi avanti a tutto. Il suo conflitto di interessi è stato ed è tuttora un macigno. E l’ultima uscita, condita dall’ennesima bugia “…avevo i numeri..” conferma tutto il male che si può pensare di lui. Il deputato e critico d’arte contro Tajani e Ronzulli: “Ne hanno fatto una mummia e lo hanno chiuso in una tomba”

La famiglia dell’Infante Don Luis di Borbone di Goya della collezione Magnani-Rocca di Parma: c’è un uomo seduto a un tavolo, malinconico, circondato da tanti cortigiani, che si domanda cosa deve fare. Ci sono delle persone intorno, esaltate, ma si capisce che l’uomo è al centro di una congiura. Un pò d’aria fresca, per favore…

Guardando alla sua storia politica ha sempre goduto del circondarsi di gente assoggettata, bruciando uno dopo l’altro i “delfini” presunti. Di sirene attorno ne ha avuto sempre tante ma pare che la contraddizione non fosse ben accetta alla sua Corte. Se mummia si è fatto è per il suo ego smisurato e per essersi ritenuto “immortale” (guardate sue foto nei TG Mediaset o le sue giovani compagne) senza tener conto della parabola della vita e che anche i grandi amori col tempo sfioriscono.

