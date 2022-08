I veri conti col passato! Alla Meloni non bisognerebbe chiedere conto di Mussolini, ma di dieci anni di opposizione pessima, complottista, contro l’Ue, l’euro, i poteri forti, che ora lusinga per non averli contro quando sarà al governo. All’intera sinistra invece di ciò che ha fatto alla Costituzione.

L’esortazione pettoruta a Giorgia Meloni di levare la fiamma missina dal simbolo di F.lli d’Italia non è soltanto la reiterazione della più facile e disimpegnante propaganda di sinistra, l’allarme fascismo che fa degli antifascisti il rifugio universale dei democratici, ma anche l’effetto di una campagna elettorale che ha colto tutti di sorpresa. Il governo di Mario Draghi è venuto giù di colpo, in tempi e modi imprevisti, e i partiti si sono dovuti dedicare all’improvvisazione: un bel problema in quello che è già il tempio dell’estemporaneo.

Una paracula alla ricerca di poltrone. Ma non ha mai fatto opposizione, ha solo aspettato il momento per andare al potere e fare le stesse cose di Letta, magari peggio, e sotto gli stessi padroni.Pensateci bene quando andate a votare cerchiamo di cadere dalla padella nella brace.

Purtroppo in Italia (ma un po’ ovunque) per convincere l’ elettorato boccalone non devi fare opposizione ma dire il contrario di quelli che vogliono risolvere le cose, questa non e opposizione. e la guerra a tutti (vedi il M5S nel 2018 salvo rimangiarsi tutto una volta al potere) ma è quando arrivi a governare che dimostri quanto vali e sugli ultimi 11 anni di sinistra da Monti, la parentisi positiva di Renzi, Di Maio & Conte e Letta stendiamo un velo pietoso…MA!Se in Italia negli ultimi 11 anni la destra non ha governato è semplicemente per manifesta incapacità. La riprova ne è il 2011 quando l’allora governo dell’omino di plastica al governo con la Lega e la Meloni ministro, è stato cacciato a calci in c..o dopo averci portati sul baratro del fallimento economico… Quelli che si presentano ora sono le stesse persone che allora hanno fallito… Io me ne guardo bene dal dare loro la mia fiducia…ma: Più che I conti col passato, dovrebbero fare i conti col presente e tutti gli arrestati che hanno…E la sinistra non é meglio, piuttosto che fare la lotta alla parola fascismo, dovrebbero lottare contro gli atteggiamenti fascisti..Bisongna non legittimare questi signori…L’unico modo tecnicamente percorribile è un VOTO EPOCALE…#IOVOTOITALIAVIVA.Le altre opzioni purtroppo puntano solo a legittimare questi, che vincerebbero. Dicono che con i ITALIA VIVA ben sotto il 5% governerebbero comuque…tutto da dimostrare. Comunque io sono certo che il TERZO POLO SUPERERA IL 15%.

I veri conti col passato ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo