Il PD ha scelto chi candidare alle elezioni. AMICI CHE GARANTISCONO DI METTERSI A NOVANTA GRADI.

Il PD ha scelto chi candidare alle elezioni. Fra molte polemiche, soprattutto degli esclusi, al termine di una riunione della direzione nazionale più volte rinviata.

Lungo travaglio e continui rinvii, fino a notte fonda quando la Direzione approva con 3 contrari e 5 astenuti, Base riformista non partecipa al voto. Letta rivendica le scelte: “Mi è pesato, ma io non ho fatto tutto da solo”. Quattro under35 capolista, parità di genere, ma anche critiche per alcuni esclusi di peso: i casi Ceccanti e Cirinnà. C’era il Pd che convocava una riunione e che magari, di fronte a un intoppo grosso, posticipava di un paio d’ore il via delle danze. Poi c’è il Pd che in perfetto M5s style annuncia la direzione cruciale per dare il via libera alle liste per le 11 del giorno di Ferragosto, poi la rinvia alle 15, quindi valuta uno slittamento alle 18 per fissarla alle 20.

Mah… se queste anticipazioni saranno confermate, ritengo che il PD stia facendo di tutto per perdere queste elezioni. E penso che il PD debba ringraziare Calenda che si è sfilato dalla coalizione, perché così hanno potuto candidare qualcuno dei loro. SOLO QUELLO A LORO INTERESSA LA CADREGA PER LORO E AMICI.

Il fatto di preferire Casini e Cottarelli a Pini e Cirinnà è il segnale inequivocabile di un partito che ha preferito prendere mantenere la CADREGA e conservatrice e non una socialdemocratica e progressista.E Crisanti capolista è troppo. Non possono votare per uno che terrebbe le scuole chiuse sine die in caso di ondata pandemica, persino con vaccini disponibili.

Sono abbastanza sgomento per l’esclusione di Cirinná che alla fine aveva portato a casa una delle vittorie politiche piú importanti in tempi recenti. Mi coreggo: Cirinnà ha firmato la legge sulle unioni civili, chi l’ha portata a casa è stato Renzi con un accordo con l’NCD di Alfano, che peraltro non è piaciuto e gli è stato rinfacciato dalle sinistre e dai vari movimenti.

CARO LETTA! L’esclusione di Cirinná, secondo un giochino da relazione liceale (non sono io che la lascio, è lei che lascia me, tacendo il fatto di averla umiliata), ossia della persona che ha promosso le unioni civili, è un chiaro segnale di quel che si pensa realmente nel Pd dei diritti civili. L’allarmi son fascisti stavolta, per quanto mi riguarda, non basta. Ho votato PD turandomi il naso troppe volte. ORA BASTA .OK la prima volta che non votero PD.ORA #IOVOTOITALIAVIVA.

Il PD ha scelto chi candidare alle elezioni. AMICI CHE GARANTISCONO DI METTERSI A NOVANTA GRADI.

