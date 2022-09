I numeri sono numeri e non sono contestabili. Per questa ragione hanno messo in moto le varie macchine del fango, stampa, TV, uffici stampa, magistratura etc. Siamo solo all’inizio tutto verrà fuori. Chi non vuol vedere, capire e valutare obbiettivamente questi risultati e,in aggiunta, insulta ed infanga e’ parte integrante dei problemi dell’Italia! Avanti con Italia Viva e Renzi. Mai si era vista una campagna come quella contro Renzi, io voto Terzo Polo.

COMUNQUE COI SOLDI NOSTRI. Nascondere, far dimenticare o raccontare in modo capovolto agli italiani questi risultati è costato di certo molti soldi.

Sono dati ormai certificati nello storico dell’Istat e mai smentiti. Raccontano l’inversione netta data all’Italia dal governo Renzi dopo la crisi del 2008/2011.

Una inversione che si doveva arrestare prima che decollasse definitivamente, perché gli italiani non si accorgessero che era possibile cambiare il vecchio establishment.

Uffici stampa per le veline da confezionare, bestie da sguinzagliare in rete, telecamere da accendere davanti a telecamerieri a tutto servizio, giornali che non vendono da sostenere, giornaloni “venduti e comprati” e chi più ne ha ne metta per organizzare la character assassination più insistita e ingannevole della storia.

Che sia stata fatta o no coi soldi russi sarebbe solo una aggravante.

Il punto è che sia stata fatta e coi soldi di tutti i partiti, di destra e sinistra, che in gran parte sono soldi pubblici.

Cioè coi nostri soldi.

Qualcuno ha anche fatto debiti con l’erario che restituirà a fine secolo. Una pace fiscale ad personam.

