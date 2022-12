ARIDATECE WALTER

Sono smarriti senza più nessun appiglio valido per incantare le folle che sono ormai altrove.Non vogliono rendersene conto ma presto dovranno loro malgrado.

Rileggendo il Manifesto del Pd di Veltroni, i limiti sono nelle ricette, ma non nella missione. La finta discussione dell’oggi in un Congresso segnato dal radicalismo parolaio e dal riformismo senz’anima. Prendiamola sul serio, come se non fosse un grande imbroglio, questa discussione sul Manifesto del Pd che dovrebbe accompagnare la famosa “fase costituente”, finta pure quella perché tutto si riduce al rientro di chi ha fatto una scissione, peraltro fallita senza tante autocritiche. E mai si è visto che gli scissi che cantarono Bella ciao con Piero Grasso, prima di ricantarla con Elly Schlein, al momento del ritorno ambissero ad assumere una guida politica e ideale del soggetto abbandonato, in questo caso su parole d’ordine “anticapitaliste”.

Come al solito il PDIOTA si inventa una narrazione. Bravino. Ma debole. Renzi ha avuto la maggioranza degli iscritti e degli italiani alle primarie con 1.800.000 cittadini. Il Pd è il suo partito. Il programma c’è e il futuro lo stiamo costruendo. Ciao PIDIOTA. Anzi #ciaone .Il portavoce di D’Alema che ha scritto questo articoletto come sempre intriso di veleno se ne faccia una ragione. Al di là della sua bile straripante,sostenendo il PD è vivo e vegeto. Le nuova creature dei suoi fururi leader mi sembra già morta prima ancora di nascere.

Grande Veltroni, caro PIDIOTA. Peccato che i tuoi idoli e quelli della tua direzione lo fecero fuori senza troppi complimenti ma come fecero sucessivamente con l’inico leader attualmente in circolazione,ITALIANI,per chi fa lo gnorri! dal nome MATTEO RENZI, e senza il minimo rispetto della volontà degli elettori PD. Per fortuna la gran parte (NON TUTTI PURTROPPO) di quei traditori se ne sono andati per sempre.

