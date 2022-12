Come ogni anno, il Time ha annunciato chi sarà la persona dell’anno, rappresentata sulla copertina del suo prossimo numero. Quest’anno la scelta è ricaduta sul presidente Zelensky e sullo spirito ucraino, per l’enorme forza d’animo e determinazione dimostrate dall’Ucraina nel contrastare la vergognosa aggressione russa.

Accanto a loro, eroine dell’anno sono le donne iraniane, che ancora in questi giorni manifestano per vedere riconosciuti i loro diritti e le loro libertà.

Il prestigioso giornale celebra così i protagonisti di due vicende apparentemente lontane fra loro, ma diventate entrambe simbolo di coraggio e resistenza per il mondo intero!

I commenti che leggo contro Zelensky sono aberranti.Non mi sarei mai immaginato di vivere in un paese così , gli italiani “brava gente” che fine ingloriosa. ITALIANI “brava gente” ?, ma almeno lo fossimo ora , CHI si aspettava tutta questa empatia verso il Zelensky ? Io , sinceramente no e vedo che non c’è verso nel farla calare , questa cosa è assurda e non ha eguali nel resto dell’Europa occidentale. ZELENSK’JS si è dimostrato un grande Leader, ha praticamente salvato il suo popolo, la loro libertà, Gli Ucraini stanno pagando un prezzo altissimo, ma hanno avuto in cambio l’onore e la libertà.Lo merita per il coraggio dimostrato e la forza coinvolgente per tutto il suo popolo nella difesa della libertà.Forse l’amarezza sta proprio nel fatto che il coraggio e l’onore nascono dalle pagine più nere della storia: grande leader e grande popolo ne usciranno feriti ma carichi di vita e fame di futuro!

E a chi contesta ciò dinenticano o fanno finta di dimenticare che lui sta difendendo gli ucraini e la sua Nazione, come hanno fatto i partigiani italiani contro i nazisti e i fascisti e sono stati aiutati dagli Americani. Chi sta distruggendo l’Ucraina è PUTIN che vuole essere il nuovo Zar….!

Le donne iraniane meritano la libertà , sfidando i sacerdoti dell'Islam hanno messo la loro vita sulla bilancia con la libertà. Onore e rispetto

