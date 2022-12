Il sale del opposizione fertile e democratica mette il seme quando serve.Legge di Bilancio, Renzi: “Noi facciamo emendamenti, Calenda più serio di Conte”

“La manovra non funziona. Noi discutiamo, facciamo emendamenti e c’è chi fa spot – prosegue Renzi -. Conte se ne va a fare tutto ciò che funziona a livello di comunicazione così invece di andare alla prima della Scala va a fare una roba a favore di telecamera. Se fai politica e ti pagano 15mila euro al mese, perché Conte non rinuncia a quello per prendere lo stipendio da povero, il Reddito di cittadinanza, devi fare gli emendamenti alla legge di bilancio. Calenda è stato molto più serio di Conte. Ha studiato, ha presentato alla Meloni cinque proposte, poi vediamo se le accoglie o no. C’è da prendere il Mes, sono 37 miliardi di euro”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Altro esempio sul. Il sale del opposizione fertile e democratica mette il seme quando serve. Non solo quando fa comodo solo fa comodo a qualcuno,raccontando balle, e portando il popolino condizinabile co le FAKE in piazza.

Diritto di cronaca, tutela delle fonti, querele bavaglio, dignità del lavoro, lotta al precariato: giornalisti in piazza a Roma il 14 dicembre

No è concepibile portare in piazza per, tabulati telefonici di due giornalisti della trasmissione di Rai3 al fine di risalire all’identità della professoressa che ha dato alla redazione la notizia dell’incontro fra Matteo Renzi e l’allora funzionario dei servizi segreti Marco Mancini, in un autogrill alle porte di Roma.

Il Consiglio nazionale della Fnsi ha deciso di aprire i lavori della riunione di mercoledì 14 dicembre 2022 con un presidio nei pressi della redazione di Report. L’appuntamento è per le 9.30 a Roma, nei pressi del Centro di produzione Rai di via Teulada. L’assemblea si sposterà poi all’hotel NH Villa Carpegna per proseguire i lavori. Insieme ai delegati veneti ci sarà anche una rappresentanza di giornalisti precari e di cococo. SCUSATE UN ASSURDITA SOLO ITALIANA, E POI CI LAMENTIAMO SE IL RESTO DEL MONDO CI DERIDE!

Il sale del opposizione fertile e democratica mette il seme quando serve.Legge di Bilancio, Renzi: “Noi facciamo emendamenti, Calenda più serio di Conte” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo