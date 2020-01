Che tristezza di esemplare del Degrado sociale, che si spaccia per politico.

Bologna, Salvini citofona in periferia a casa di un tunisino: “Lei spaccia?”

Blitz elettorale ‘casa per casa’ a Bologna per Matteo Salvini. Il leader della Lega, imbeccato da una residente, suona infatti al citofono di alcune famiglie nella zona del Pilastro, nell’area di via Grazia Deledda, una delle periferie che fa discutere non da oggi per episodi di degrado. Circondato dai suoi collaboratori ma anche da diversi uomini delle forze dell’ordine, polizia e carabinieri, arrivati puntuali sul posto, che si

Ci spieghi che beneficio avrebbe arrecato caro Salvini con questa citofonata da bullo di periferia geniale, alla collettività. La aiuto con alcune opzioni:

Il presunto spacciatore è stato arrestato;

Il presunto spacciatore si è pentito e da oggi si occuperà di volontariato;

Il presunto spacciatore continuerà a fare ciò che faceva prima della citofonata caro cafone.

Ci illumini bullo scienziato. Questo bullo c….on ha solo capito che l’italia ha una quota abnorme di elettori disagiati e per non offendere privi degli strumenti culturali per farsi un’opinione da soli, la pagliacciata una bravata da bulli,come sono loro, e’ per loro, ed è inutile che ce la prendiamo con lui, dovremmo parlare con pazienza e rispetto al nostro vicino socialmente meno avvantaggiato (sempre per non offendere)

Questo Senatore della Repubblica è la vergogna di un Italia in preda ad un delirio politico pericoloso che potrebbe portare la Nazione in mano davvero ai pieni poteri dello stesso. Lui al potere ed i suoi scagnozzi che te li trovi sull’uscio di casa con il manganello nero pronti a bastonarti in quanto sei un antifascista e contro chi detiene quel potere . Ecco siamo arrivati al punto. O davvero iniziamo a riflettere cosa sta accadendo nel Paese o la democrazia è davvero in pericolo. Chi può fermi per favore questo energumeno pagato lautamente con i nostri soldi da oltre 26 anni che ogni giorno porta oltre il limite l’asticella della decenza e del decoro

Se un politico si presta a questa pagliacciata allora tutto è possibile…perchè è possibilissimo che il soggetto in questione spacci così come è possibilissimo che la sigra in questione possa avere questioni di altra natura per avercela contro il vicino …spettava al politico non mettere in scena questa schifezza e invitare la sigra a denunciare fatti a quelle Forze dell’Ordine che fino a qualche mese fa diceva di rappresentare..vabbè che capisce il felpato, mica è stato Ministro dell’Interno. Non gli hanno spiegato che esistono le forze dell’ordine ( guidate proprio dal Ministro dell’Interno) che si occupano degli spacciatori. Per 14 mesi ha fatto il pagliaccio, era troppo impegnato a mangiare e bere mojito al Papeete ( e li si che ci sono tanti spacciatori).Poi non so se il tunisino spaccia, di sicuro è un grosso spacciatore quel signore tifoso che abbraccia Salvini a quell’epoca ministro con la felpa,Perché questo buzzurro padano in mutande verdi non ha fatto le stesse domande, a favore di telecamere e microfoni, al suo amico capo ultrà del Milan condannato per reati legati alla droga, visto che ha dato mostra di conoscerlo molto bene? spero che qualcuno glielo ricordi e lo ricordi a quegli italiani che ancora hanno un po di dignità.

Si sa che la destra italiana è sempre andata molto d’accordo con la malavita. Dai tempi della DC, la malavita quando serviva si attivava per voti, per attentati, per creare il clima giusto insomma. Il legame è rimasto. Salvini aggiunge solo una spruzzatina di ridicolo, dovuta al fatto che è un miserabile senza scrupoli.

Che tristezza di esemplare del Degrado sociale, che si spaccia per politico. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo