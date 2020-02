SEGRETARIO DEL PD! MEGLIO MUOIA UN RENZIANO CHE UNO DI SINISTRA

Non ci potevo credere ,sono andato a vedere nel suo profilo purtroppo lo ha scritto davvero ! Pensare che ho avuto x tanti anni la tessera del PD. Io spero che i vertici del partito prenderanno dei provvedimenti su questo essere che non credo che centri molto col pd. Questo personaggio favorisce l’odio e i voti x Salvini .Forse la frequentazione con i 5 stelle ha ingenerato il virus dell’insulto. Se è una gara credo, che così facendo, andranno, certamente, sul podio.

Ma cosa gli abbiamo fatto a questi del PD? Capisco l’acredine in quanto in questi anni ne abbiamo vista tanta nei confronti di Renzi, ma arrivare ad augurare la morte che non si deve augurare a nessuno, ce ne corre. E poi si dice…volemose bene. È dura costruire un rapporto corretto tra le persone che ti augurano la morte

Non dimenticare che L Italia è uno dei paesi più ignoranti del mondo non abbiamo idea di quello che ci circonda non sappiamo distinguere il vero dal falso ed ecco i risultati devastanti, poi in politica i risultati più devastante di questa ignoranza dilagante non per niente abbiamo i vari giggiuzzi bibitari capitan fracassa Meloni tizi come sto cretino ecc ecc è putroppo la cruda realtà di un paese che aime’ è alla deriva , bisogna cercare di cambiare rotta al più presto o come paese faremo una brutta fine , bisogna assolutamente che il paese lasci da parte il populismo il sovranisti , è farci guidare sopratutto gente capace seria che guidi il paese , putroppo L unico leader politico che ha L Italia è Renzi è c’è lo siamo fatto scappare per capricci da bambinelli o perché è antipatico , a sto punto non ci rimane immediatamente un governo di ampio spettro tecnico e di unità nazionale, sono di Italia viva non auguro la morte a nessuno sono accanto alle famiglie e prego per le famiglie dei defunti a per tutti le persone che in questo momento soffrono , mi girano pure le balle quando si sottovaluta una emergenza di questo genere sentendo parlare gente che dice a ma i decessi do di persone di età avanzata con patologie pregresse , ma non ho capito ste persone se muoiono non c’è problema ? Ma che ca……. di discorsi si fa in Italia , sono fiero di essere italiano , però qua siamo arrivati proprio all assurdo , sentire un connazionale dire o scrivere ste cose è semplicemente vergognoso imbarazzante schifosamente vomitevole

SEGRETARIO DEL PD! MEGLIO MUOIA UN RENZIANO CHE UNO DI SINISTRA

