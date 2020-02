L’Italia è il solo paese al mondo in cui tra le 8,00 del mattino e le 23,00 della notte va in onda, ininterrottamente se si considerano anche i telegiornali, qualche talk show politico.

Normalmente si tratta di un chiacchiericcio, di gossip politico spacciato come analisi politologica. Lo stesso modello di infotainment viene applicato allla vicenda del coronavirus, con l’aggravante che ora lo spettacolo va avanti, con le sue insopportabili sguaiatezze, nonostante i morti.

Tutto trae origine da La7, televisione comprata da un Cairo oberato dai debiti, il quale ha scoperto che con quattro soldi (nessun programma costa meno di un talk politico) si potevano ottenere ascolti accettabili, usando come formula permanente la derisione sistematica della politica, nazionale. È vero che la nostra classe politica ha le sue innegabili colpe, ma è anche vero che non appartiene ad una diversa galassia da quella in cui Cairo e compagnia, imprecando e moralizzando con insuperabile ipocrisia, traggono le loro quattro paghe per il lesso. Visti gli incassi, le altre catene televisive si sono rapidamente adeguate.

Ora, non vorrei scambiare la causa con l’effetto. ma l’esistenza stessa di un ininterrotto talk show “politico” di12h. al giorno, con le sue esigenze di catturare ascolto, è un fattore che distorce la percezione della realtà, così come il vento moltiplica l’effetto devastante di un incendio.

IN ITALIA E LA TV E IL VERO VIRUS TOSSICO: Ore e ore di scempiaggini. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo