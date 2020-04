LA QUARANTENA FA MALE Non un giorno di troppo.

Mi dispiace scoprirmi in profondo disaccordo con diversi saggi filosofi ec.

Anche loro cedono al senso comune di fare di tutta l’erba un fascio, di buttare in un sacco pieno di rancore personaggi che come minimo hanno profonde diversità di estrazione culturale, oltre che di curriculum.

I “politici”: come se fosse “una casta” indistinta (quanti danni ha fatto questa presunta santa crociata …!), come se non esistessero davvero “politici e buffoni”, ma distinti, distinguibili, …

Non c’è nessun “dibattito ”Uscire subito”, innescato da Matteo Renzi”. Si tratta di un’invenzione mediatica bella e buona. Ho letto ed ascoltato interviste, ho letto e-news, assistito a dirette Facebook e non ho colto in nessun modo la richiesta, l’invito, a “uscire subito”. Così, tutti, tout court, indiscriminato.

È stato al contrario chiesto di predisporre “subito” un piano per la ripartenza, si è chiesto di organizzarla per settori merceologici, per fasce di età, per zone di territorio, di supportarla con un massiccio screening di analisi di sieropositività (di cui adesso tutti parlano e di cui fino ad una settimana fa nessuno parlava …), si è chiesto di aprire le scuole da maggio, con precedenza alle classi sotto esame, di valutare i ragazzi e non buttarli tutti nel degradante “sei politico”, si è proposto di utilizzare i giorni ancora restanti di quarantena per aggiustare le strade, vuote, per riparare le scuole, anch’esse vuote, si è chiesto di decidere “subito” criteri cautelativi e razionali per riavviare le attività, …

Al Direttore non può sfuggire che ogni giorno si costruisce (o si perde)in media lo 0,274% del PIL annuale e che una settimana vale circa il 2% del totale. Quindi, proprio perché l’industria ed il commercio sono disastrati, e ogni giorno fa quasi 5 miliardi di PIL, c’è un’urgenza fottuta di ridurre al minimo la sosta.

Allora, nessuna fuga in avanti, ma solo una meditata programmazione delle prossime settimane e dei prossimi mesi, che saranno cruciali per il destino del nostro Paese (del nostro più che degli altri, perché in Europa siamo i più avanti con la diffusione della malattia e siamo anche quelli messi peggio come sistema-Paese).

Ieri ho letto con stupore, incredulità, anche invidia, l’articolo di Fredrik Sjoberg su Repubblica, che racconta come in Svezia le raccomandazioni delle autorità non abbiano bisogno di ordinanze o tanti controlli. La gente le segue perché si fida della classe dirigente e cerca naturalmente di collaborare. Sarà un’esagerazione, sarà un’imprudenza, sarà che quello è un mondo diverso, sarà tutto quello che volete, ma è comunque un pezzo di questo mondo occidentale, del quale ci vantiamo di fare parte anche noi.

Noi NON dobbiamo e non possiamo fare come la Svezia, è evidente, ma neanche possiamo spaventarci o irritarci se qualcuno chiede, propone, di pianificare una ripartenza della vita normale, che tutti sappiamo essere “urgentissima”.

Cari UNTORI DELLA VERITÀ, “15 giorni” non sono un’eternità, passano in fretta, sono già domani, e se qualcuno non ha preparato organizzazione, normative, regole, strumenti, faremo come l’INPS di Tridico (benedetto Tito Boeri, tornasse presto…!) che prima manda segnali confusi e contraddittori sull’inesistente “click day” e poi va in tilt alla prima botta di accessi sul sito.

Compito di un politico, della politica, è esplicitare visione, dare linee guida, mettere sul tavolo argomenti e anche indicare proposte: poi non saranno tutte giuste, saranno discutibili, ma intanto discutiamo, decidiamo, programmiamo, prepariamo.

La quarantena fa male: avvelena, distorce, inaridisce e inacidisce rapporti, è innaturale, è disumana. È anche necessaria, senza dubbio, ma non un giorno di troppo.

Dalla politica mi attendo questo, e non 5 moduli diversi di autocertificazione.

Con immutata stima ed affetto.

LA QUARANTENA FA MALE Non un giorno di troppo. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo