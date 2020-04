L’ULTIMA FAKE (contro Renzi), dovrebbe far vergognare la parte malata del nostro povero Paese (non quella malata nel corpo, ma casomai nello spirito). E questo virus, se non lo governiamo, ucciderà i nostri cuori prima ancora che i polmoni.

Io ho capito che intanto è meglio se sto dentro casa (è pericoloso perfino giocare in giardino). Non per il virus, ma per la gente che delira. Posso sopportare la quarantena, ma non posso sopportare la gente che giudica quel che ho appena comprato (se è poco o tanto).

E quando vado a prendere il giornale (a piedi, perché l’edicola è vicina), temo che chi passa in auto abbia già deciso che lui si muove per una urgenza assoluta e io invece me ne ne vado a zonzo perché sono un incosciente che non rispetta manco il lutto.

SEGUO L’ ATTUALITÀ. Vedo che c’è chi fotografa i passanti, chi si fida di foto ritoccate e rilancia bufale ridicole, chi diffonde pettegolezzi non documentati, chi offende il passante che neppure conosce, e quant’altro. Per non parlare di quelli che si improvvisano esperti virologi.

VEDO CHE TANTA GENTE delira perché ha paura dell’infezione, ma molti altri sfruttano la situazione per far uscire fuori la belva interiore (quella bestia feroce che li porta a giudicare male i comportamenti altrui, fingendo di non capire che il prossimo può avere esigenze diverse dalle loro).

POTREI FARE (entro i 200 metri), la mia corsetta quotidiana (ordinata dallo specialista). Ma è meglio di no, perché certa gente è peggio del virus. Potrei inoltre sfruttare la clausura provando una dieta più sana ed equilibrata, e alla fine concedermi il lusso di un dolcetto. Nossignori, il governatore del Veneto mi dice di fare la spesa una volta al mese comprando carne in scatola (purtroppo le banane diventano nere dopo due giorni, per i babà è ancora peggio, e se esagero con lo scatolame mi sa che il mio fegato mi abbandona) .

MI RASSEGNO e resto in casa (dentro casa, visto cosa è successo a Renzi). Stare in cattività è sempre meglio che subire la malizia negli occhi del prossimo.

Passerà. Ma mi ricorderò di tutto. Saprò chi evitare, e con chi fraternizzare, quando questo sarà finito. W la bella gente. W l’Italia sempre e comunque.

#pandemiaglobale #coronavirus #delirio #pandemia #quarantena

MA DOVE STIAMO ANDANDO!DIRE Subdolo e il minimo per gesto quello di riprendere immagini in un giardino privato…per poi “caricarlo”…con voce sghignazzante sulla rete…Che razza di infamie gratuite nei confronti di una bella famiglia…invidia, certo, in ogni caso il signore non ricordo chi si prepari a pagare e non sarà mai un risarcimento sufficiente, ci vorrebbe una pena detentiva.

Ma non ci posso credere ma che testa hanno, con la fine del mondo che stiamo vivendo c è ancora tanta gente incattivita verso Renzi…. Ma lui non ha ucciso nessuno….. RENZI paga il conto per essere l’unico politico capace intelligente e lungimirante in questa melma di chiacchieroni…. Poi si sente che colui che parla è un rosicone di quelli che ognuno di noi ha come vicino….. Ahhhh a proposito quelli che vedete sono i suoi 3 figli con Matteo e Agnese non c è nessun amichetto…. Altrimenti il vicino ci filmava pure l’arrivo e la partenza delle macchine che conosce bene a quanto pare….. Che pochezza umana certa gente e che invidia….. Invece di pensare che qui si muore e menomale che il virus non guarda in faccia a nessuno non fa distinzione e non conosce ricchi poveri limiti e frontiera

