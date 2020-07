A Bruxelles Ore decisive, si cerca l’intesa. la Proposta dei frugali, 350 (non bastano almeno 450) miliardi di aiuti…

Conte a Rutte: Se crolla il mercato Ue risponderai agli europei, la cosa che fa incazzare di più gli Olandesi sono le pensioni quota 100 ed il reddito di cittadinanza, che come dicevamo in altre occasioni sono uno schiaffo (alle casse dello stato), ma sopratutto alle regole Europee, ma non solo!!!!!!!

Credo che gli olandesi non abbiano tutti i torti, può un paese indebitato fino alle orecchie permettersi di spendere 18 miliardi, presi a prestito, per foraggiare, spesso, gente che evita di lavorare, gravando passivamente sulle casse erariali? Capita spesso, che chi percepisce il reddito di cittadinanza o lavora in nero o non né ha diritto. Già soffriamo noi italiani quando paghiamo le tasse a pensare di dover contribuire a spese folli e sprechi, figuriamoci cittadini di altri paesi ! Perché in Italia certe leggi che hanno un fondamento sociale valido, vengono fatte a pen di segugio ? Per non parlare dei soldi sprecati per i cosiddetti navigators che si sono visti uno stipendio senza muovere un dito, mentre molti lavoratori, che lavorano veramente, spesso non guadagnano nemmeno la metà di quella cifra ? A parte gli sprechi sono ingiustizie che bruciano a chi ha una coscienza di sinistra !

A Bruxelles Ore decisive, si cerca l’intesa. la Proposta dei frugali, 350 (non bastano almeno 450) miliardi di aiuti… ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo