“È indispensabile che il governo intervenga per impedire che l’isola della Gallinara corra il rischio di diventare, da gioiello naturalistico, oggetto di sciagurate operazioni speculative.

La Gallinara è un patrimonio naturalistico e turistico di fondamentale importanza per la Liguria. Per questo dobbiamo fare il possibile per preservarne la bellezza e la qualità ecologica.

Chiediamo quindi al ministro Franceschini di farsi carico della questione e compiere i passi necessari perché la proprietà dell’isola torni alla Stato. Da parte nostra, ci batteremo per questa vicenda e se necessario presenteremo un emendamento al primo provvedimento utile per far sì che lo Stato, e con esso i cittadini liguri, possano avere la certezza di tornare a godere della Gallinara.” Raffaella Paita

OK MOLTO BENE CARA PAITA! Mi sa che lo stato avrebbe dovuto pensarci prima

