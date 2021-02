Abbiamo parlato della aleatorietà dei sondaggi.

Tutto ciò per il basso numero del campione utilizzato che rende molto poco precisi i dati specie per le forze minori.

Oggi parleremo invece della coerenza dei sondaggi quando questi cercano di mettere insieme e di coordinare variabili diverse.

Parliamo in questo caso della coerenza tra andamento del consenso alle forze politiche corredato al consenso dei loro leader.

In genere si dovrebbe ricavare una correlazione positiva tra le due cose.

Ed invece non è così.

Prendiamo ad esempio l’ultimo sondaggio effettuato da Pagnoncelli sul Corriere della Sera pubblicato in questi giorni.

Da questo risulta che il Pd ha perso lo 0,9% rispetto al dato precedente.

Ma se guardiamo alla classifica del consenso ai leader, al contrario, Zingaretti crescerebbe di un punto.

Ancora più stupefacente il dato per Forza Italia che perderebbe il 2,6% mentre Berlusconi risuleterebbe guadagare un punto di consenso.

Situazione in qualche molto simile a quella pentastellata dove il movimento perde lo 0,9% ma il capo politico Crimi non perderebbe consenso nella classifica dei leader.

Mentre per Renzi ad una crescita elettorale di Italia viva dello +0,5% non corrisponde alcuna crescita di consenso personale.

Inviteremmo perciò i sondaggisti alla Pagnoncelli di spiegarci la sua motivazione per questi andamenti sfasati di valori che invece dovrebbero procedere coerentemente o di finirla di produrre sondaggi che, alla luce delle verifiche qui fatte, non significano nulla.

E mostrano elementi di contraddizione interna inspiegabili .Non si riesce a capire infatti come si possa far crescere il consenso al leader di un partito che al contrario crolla vertiginosamente. Così per saperlo.

Il sondaggio improbabile di Pagnoncelli sul Corriere della Sera ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo