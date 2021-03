Invito a leggere attentamente per capire come funziona un certo sistema. Non ci sarà nulla di illecito ma la pluralità dell’informazione non esiste più. Esiste un unico agente per tutti questi personaggi . La domanda spontanea è: se esiste un guadagno quanto guadagnano per ogni ospitata? È solo una domanda.

“#AndreaScanzi (Fatto Quotidiano) ospite di #MassimoGramellini. #MarcoTravaglio (Direttore del Fatto Quotidiano) ospite di #FabioFazio. Scanzi, Travaglio ma anche #PeterGomez e #AntonioPadellaro (anch’essi del Fatto Quotidiano), tutti vicini al #M5s e ospiti fissi nei programmi di #La7.

Pochi sanno che esiste un #filorosso a legare tutti questi elementi che si chiama #BeppeCaschetto.

Caschetto è il titolare della #ITC2000, agenzia di management per lo spettacolo che #rappresenta anche molti giornalisti e conduttori televisivi di La7 (in altre parole, ne è il loro agente e ne cura gli interessi e le opportunità di profitto personale – n.d.r.).

#LilliGruber, #GiovanniFloris, #LucaTelese (anch’egli vicino al M5s), #CorradoFormigli sono clienti assistiti da Caschetto. Nonché #FabioFazio, #LuciaAnnunziata e #MassimoGramellini, in forza a #Rai3, rete in quota M5s.

Il #FattoQuotidiano ha una branca che si chiama #Loft e che produce programmi TV fra cui #AccordieDisaccordi di Andrea Scanzi; #Belve della fidanzata di Enrico Mentana (direttore informazione di La7), Francesca Fagnani; #LaConfessione di Peter Gomez e così via. Programmi che poi Loft del Fatto Quotidiano rivende al canale #Nove, del quale Beppe Caschetto è una sorta di ombra grigia.

Ovviamente nulla di illecito, di irregolare, di illegale. Semplicemente, quelli che sembrano mondi paralleli che non si toccano mai, sono invece assolutamente compenetrati tramite la figura del #potentissimo agente televisivo Beppe Caschetto.

A #quellicheilcalcio Caschetto rappresenta almeno otto membri del cast fisso.

A #CheTempoCheFa ne rappresenta almeno cinque (#Fazio, #Littizzetto, il duo Ale & Franz, #enricobrignano, #RobertoSaviano) senza contare i vari ospiti di turno della stessa scuderia, come per esempio #sabrinaferilli o #andreadelogu (che ora è onnipresente in Rai e conduce un programma con Stefano Massini, ospite fisso di #Piazzapulita condotto dal caschettiano Formigli).

Nulla di illegale, ribadisco. Ma è utile avere bene in mente questi passaggi per osservare con occhio critico e consapevole talune trasmissioni di approfondimento politico su taluni canali televisivi, per capire come mai sempre i #solitivolti che propinano i soliti argomenti nei soliti salotti

Sono i servitori dei loro Padroni cioè Zerbini Allo stato Puro cosa non si fa per il Dio denaro.Un gruppo oltre il dio denaro lavorano con obiettivi ben precisi… orientare la gente e farla loro complice…Tutti d’amore e d’accordo con l’unico intento di attaccare Renzi e italia viva , sono una lobby di potere legalizzata ,che fa disinformazione . Tutte le persone obiettive ,e oneste intellettualmente, si devono organizzare ,per far sì che le notizie siano giuste e veritiere .È anche per questo scopo che è nata italia viva , casa riformista con idee per il paese giuste e democratiche, senza lobby .

